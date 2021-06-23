Billie Eilish Asya Karşıtı Söylemi Ardından Özür Diledi

Ünlü şarkıcı Billie Eilish, Asya karşıtı olan açıklamalarının bulunduğu videonun ortaya çıkmasından sonra özür diledi ve utandığını belirtti. Grammy ödüllü şarkıcı takipçilerinden özür dilerken dehşete düştüğünü ve utandığını da açıkladı. Konu hakkında önemli açıklamalara imzasını atan ve düşüncelerini ifade eden başarılı isim, Grammy’nin en büyük 4 ödülünü birden kazanmış ve ilk kadın ve en genç şarkıcı olarak tarihe geçmişti. Son olarak Billie Eilish’in Tiktok'ta rapçi Tyler The Creator’ın şarkısı Fish’te geçen Asya karşıtı olan bir söylemde bulunduğu video paylaşılmış ve ortaya çıkmıştı. Grammy ödüllü 19 yaşındaki başarılı şarkıcı Billie Eilish’in Asya karşıtı söylemde bulunduğu videonun ortaya çıkması ile ilgili detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Videonun ortaya çıkması ardından konu hakkında açıklamalarda bulunan başarılı şarkıcı Billie Eilish, bahsi geçen videoda 13 ya da 14 yaşlarında olduğunu söyledi. O yaşlarda bu hakaretin aşağılayıcı bir terim olduğunu bilmediğini dile getiren Grammy ödüllü şarkıcı, videoyu izledikten sonra dehşete düştüğünü ve utandığını söyledi.

Takipçilerinden ve kendisini sevenlerden özür dileyin ünlü şarkıcı Billie Eilish, videoda söylediği kelimeyi ağzına aldığı için kusmak istediğini ve o zamanki yaşı ya da cehaleti ne olursa olsun hiçbir şeyin bu hakaretin incitici olduğu gerçeğini aklayamayacağını belirtti. Şarkının, o kelimeyi duyduğu tek yer olduğunu ifade eden şarkıcı çevresinde bulunan hiç kimse tarafından böyle bir sözü duymadığını açıkladı.

19 yaşındaki ünlü isim Billie Eilish, hakkında çıkan ırkçı söylentilerin kendisini üzdüğünü ifade etti ve özür diledi. Yalnızca inanmakla kalmadığını ifade eden sevilen şarkıcı, aynı zamanda nezaket, kapsayıcılık, eşitlik ve hoşgörü adına savaşmak için platformunu kullanmaya çalıştığını ve herkesin dinlemeye, öğrenmeye ve konuşmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.