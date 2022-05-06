Macaristan, AB'nin Rusya'nın Petrol Yasağı Hamlesini Eleştirdi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rus petrolüne yönelik bir Avrupa Birliği ambargosunun ülkesinin ekonomisine "atom bombası" atmaya eşdeğer olacağını ve kabul edilemeyeceğini söyledi.

Orban, hükümetinin Macaristan'ın çıkarlarına uygun herhangi bir AB önerisi üzerinde müzakere etmeye istekli olmasına rağmen, ülkenin coğrafyasının ve mevcut enerji altyapısının Rus petrolünün kapatılmasını imkansız hale getirdiğini de sözlerine ekledi.

Ukrayna cumhurbaşkanının ofisine göre, Mariupol'da, Azovstal çelik fabrikasından sivil tahliye çabalarının bir sonraki aşaması devam ediyor.

Kiev ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in tweetlerine göre, Azovstal fabrikasından ve daha geniş Mariupol bölgelerinden yaklaşık 500 sivil tahliye edildi.

Washington, Rus generallerinin savaş alanındaki yerleri hakkında istihbarat sağladığı yönündeki suçlamaları reddetti, böylece Ukrayna kuvvetleri onları öldürebilirdi.

Ukrayna Orta Doğu'dan savaşçıları çekiyor

Ukrayna'daki savaş, Orta Doğu da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından her iki tarafta da savaşan binlerce yabancı savaşçıyı kendine çekti. Bazıları onlara paralı asker derken, diğerleri onlara gönüllü diyor. Öyleyse neden savaşa katılıyorlar?

Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri 'durgun:'

Bir Rus diplomatın, Moskova ile Kiev arasındaki barış görüşmelerinin "durgun" olduğunu iddia ettiği ve Ukrayna'nın suçlu olduğunu söylediği bildirildi.

"Ukraynalı politikacıların açıklamaları, devam etme konusundaki isteksizlikleri hakkında çok şey söylüyor" Görüşmeler, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleksey Zaitsev'in Interfax haber ajansı tarafından aktarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, görüşmelere "inanmadığını" söyledi, çünkü müzakere ekipleri sadece Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşme olasılığını tartışıyor.

Ancak Financial Times, Putin'in, Ukrayna güçlerinin 13 Nisan'da Rusya'nın amiral gemisi Moskva'yı Karadeniz'de batırmasının ardından bir barış anlaşmasının "çıkmazda" olduğuna karar verdiğini bildirdi.

Rusya, Ukrayna'da mühimmat deposunu imha ettiğini, savaş uçaklarını düşürdüğünü açıkladı

Savunma bakanlığına göre, Rusya, füzelerinin Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentinde büyük bir mühimmat deposunu imha ettiğini söyledi.

Moskova ayrıca, hava savunmasının doğu Luhansk bölgesinde iki Ukrayna savaş uçağını, bir Su-25 ve bir MiG-29'u düşürdüğünü söyledi.

Luhansk daha güçlü Rus saldırıları için hazırlanıyor

Valisi Cuma günü yaptığı açıklamada, Rus kuvvetlerinin Luhansk'ın güneydoğu bölgesine yönelik saldırılarını yoğunlaştıracağını söyledi.

Serhiy Haidai, televizyonda yayınlanan konuşmasında, "En yakın üç veya dört gün içinde daha güçlü saldırılara hazırlanıyoruz" dedi.