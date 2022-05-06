Son Dakika: ING Bank 5000 TL Ödeme Veriyor! Mini kredi adıyla verilecek bu kredilerde kişilerin Tc kimlik numarasına göre ödemeler yapılacaktır. İNG Bank, resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için başlatmış olduğu kredi kampanyasında 5000 TL'ye kadar gelir belgesiz ve düşük faizli kredi vereceğini, resmi olarak açıkladı. Ing Bank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi almak istiyorsanız sizlerde bu bankanın kredi şartlarına uygun bir müşteri olmanız gerekmektedir. Bu bankanın bir özelliği ise kişilerin kredi notuna göre, faiz oranlarından yararlanarak kredi imkanı sunmaktadır.

Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına 5000 TL olarak katılacak olan vatandaşlar, resmi internet sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, kredi hemen alabiliyor. Bankanın resmi internet sitesine giriş yaptıktan sonra ihtiyaç kredisi başvuru formunu eksiksiz olarak doldurarak başvuru formunda yazmış olduğunuz banka şubesinden kredi onayı almanız durumunda gelir belgesiz olarak kimlikle krediniz hemen hesabınıza yatırabilirsiniz.

Bu bankada hesabı olan vatandaşlar ise şubelere gitmeden, bankanın resmi internet bankacılığını kullanarak istedikleri zaman başvurularını gerçekleştirebilirler ve ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu, İNG Bank üzerinden yapacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda son işyerlerinde 3 aydır çalışıyor olması, banka tarafından istenmektedir. Bankanın düşük faiz oranları ile kredi kampanyasına katılacak olan kişilerin banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması gerekiyor. ing Bank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi almak istiyorlarsa, ayrıca, en yakın banka şubelerine sadece kimlikleriyle birlikte giderek Mini Kredi adındaki bu kredi kampanyasına katılabilir ve ihtiyaçları için ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir.