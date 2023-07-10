Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı yaşlı ve engelli aylıklarında yeni bir dönem başladı. Özellikle asgari ücret ve memur maaşındaki artışların ardından sosyal destek ödemeleri mercek altına alındı ve Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, konuya dair yazılı bir açıklama yaptı.

Yaşlı ve Engelli Aylıklarında Yüz Güldüren Artış

Bakan Göktaş, memur maaşlarında gerçekleşen artışın ardından yaşlı ve engelli aylıklarının da yükseltilmiş olduğunu duyurdu. Bu yeni dönemde, yaşlı aylığı 2 bin 348 TL'ye, %40-69 arasında engelli raporu olan vatandaşların aylığı da 1.874 TL'ye çıkarıldı. Ayrıca, %70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların maaşı ise 2.811 TL'ye yükseltildi.

Engelli Aylıkları Yeni Dönemde Ne Kadar Oldu?

Bakanlık, toplumun dezavantajlı kesimlerine hizmet ve sosyal yardım modelleriyle destek sağlama ilkesine bağlı kalarak, engelli aylıklarında da artış yaptı. Bakan Göktaş'ın açıklamalarına göre, Temmuz ayı maaş katsayısındaki düzenleme sonucunda yaşlı ve engelli aylıklarındaki ödemelerde belirgin bir artış gerçekleşti.

Çeşitli Durumdaki Bireylere Sunulan Aylıklarda Güncelleme

Bakanlığın açıklamalarında belirtildiği üzere, 18 yaş altı engelli yakını bulunan vatandaşların almakta oldukları aylıklar, bin 594 TL'den bin 874 TL'ye çıkarıldı. Bunun yanı sıra, hafif silikozis aylığı 3 bin 445 TL'den 4 bin 50 TL'ye, orta silikozis aylığı 3 bin 938 TL'den 4 bin 629 TL'ye ve ağır silikozis aylığı ise 4 bin 388 TL'den 5 bin 158 TL'ye yükseltildi.

Artışlı Ödemeler Hak Sahiplerinin Hesaplarına Yatırılacak

Bakan Göktaş, düzenleme sonrası sosyal yardım programlarındaki aylık ödemelerin hak sahiplerinin hesaplarına artışlı bir şekilde yatırılacağını belirtti. Bu, yaşlı ve engelli aylıklarındaki ödeme tutarlarının güncellenmesi anlamına geliyor ve maaş ödemeleri, yeni tutarlar üzerinden yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaşlı ve engelli aylıklarında yaptığı bu düzenlemeler, toplumun bu dezavantajlı kesimlerine ekonomik olarak rahatlama ve mali desteği arttırma konusunda önemli bir adım oldu. Bakanlığın bu girişimi, sosyal yardım programlarının hedef kitlesinin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.