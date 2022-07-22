Maaşlar zamlandı! Ödemeler bu ay itibariyle 5700 TL olacak...

Temmuz ayında bilindiği gibi bu sene ilk defa hem asgari ücretliye hem de emekliye zam yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu aydan itibaren asgari ücretli maaş alacaklar 5500 TL ödeme alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı kabine toplantısı sonrasında, ücretli öğretmenlik içinde müjdeyi verdi. Özellikle ücretli öğretmenlik yapanlar, ek ders ücretlerini merak etmektedirler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı kabine toplantısı sonrasındaki açıklamalarda, ücretli öğretmen ve usta öğreticilere paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan artık o kişilerin de ücretlerinde artış olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjde olarak verdiği bu konuşmasında, çalışan ve usta öğreticilere ek ders ile ilgili de konuştu. Ek ders karşılığı görev yapan öğretmenlere 5 ders için 1 saat ek ders ödemeleri yapılacağını açıkladı.

Haftada 30 saat derse giren bir öğretmenin alacağı ücret 3400 liradan yüzde 68 artışla 5700 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 4500 liradan 7400 liraya çıkmaktadır.