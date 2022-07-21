Cumhurbaşkanın'dan Asgari Ücretlilere 2.Jest Geldi! Ödeme Almak İsteyenler Ay Sonuna Kadar Şansı Var...

Asgari ücret ile çalışan vatandaşlara, temmuz ayında yapılan zam sonrasında ikinci jest olarak yeni bir nakit kampanyası duyurusu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Kurban Bayramı öncesinde bir katıldığı televizyon programında da bu konu hakkında bahseden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankaları üzerinden asgari ücret ile çalışan vatandaşlara nakit kampanyası yapılacağını ve düşük faiz oranları ile birlikte devlet destekli kredi kullandırılacağını duyurdu. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılacak olan bu kampanyalarda, hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirerek ay sonuna kadar 30000 TL'ye kadar ödeme alabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru nasıl yapılır?

Devlet destekli olarak verilecek bu nakit kampanyalarına katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, bankaların resmi internet sitelerine giriş yaparak, işlem yapabiliyor.

Kredi kullanacak olan kişiler banka şartlarına uygun olması durumunda internet sitesi üzerinden yapmış oldukları kredi başvurularında, onay alabiliyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak 30000 TL kredi veriliyor ve 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturuluyor.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşların asgari ücretle çalışıyor olması durumunda kredi kullanabilmeleri için son işyerlerinde 6 aydır toplamda ise oniki aydır sigortalı olarak geçmişi olması gerekmektedir.

Başvurularını yapmak isteyen kişiler daha önce bu bankalardan kredi kullandıysa internet bankacılığı uygulaması üzerinden işlemlerini şubelere gitmeden de yapabilmektedir. Kredi başvurularınızı artık internet bankacılığı uygulaması üzerinden de yapılıyor ve onaylanan kredi tutarı aynı gün içinde hesaplara yatıyor. Kampanya detayları hakkında bilgileri resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.