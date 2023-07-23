TBMM tarafından onaylanan düzenleme ile Türkiye'deki emekli maaşlarına Temmuz ayından itibaren yüzde 25'e varan artışlar yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 19.77 zam yapıldı ve buna ek olarak yüzde 5.23 puanlık bir iyileştirme uygulandı. Bu şekilde toplam zam oranı yüzde 25'e ulaşmış oldu. Bu zam ve iyileştirmeler, emekli maaşlarının kök aylıklarına yansıtıldı ve düzenlemeyle birlikte 7.500 liranın altında kök aylığı olan emeklilere halen 7.500 lira ödeme yapılacak.

Bu düzenleme, Türkiye genelinde 16 milyon emekliyi ilgilendirmekte olup, Temmuz ayı maaşlarına yansıtılmaya başlamıştır. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yapılan zam oranı yüzde 19.77 iken, ek iyileştirme ile birlikte bu oran yüzde 25'e yükseltilmiştir. Temmuz ayının 17'sinden itibaren maaşlar emeklilerin hesaplarına aktarılmaya başlanmıştır.

Örnek hesaplamalara göre, yüzde 25 zam alacak olan emekli maaşları şu şekildedir:

Zamlı emekli maaşı: 9.375 TL (Güncel emekli maaşı: 7.550 TL)

Zamlı emekli maaşı: 9.437 TL (Güncel emekli maaşı: 7.600 TL)

Zamlı emekli maaşı: 9.500 TL (Güncel emekli maaşı: 7.650 TL)

Zamlı emekli maaşı: 9.562 TL (Güncel emekli maaşı: 7.700 TL)

Zamlı emekli maaşı: 9.625 TL (Güncel emekli maaşı: 7.750 TL)

Zamlı emekli maaşı: 9.687 TL (Güncel emekli maaşı: 7.800 TL)

Bu şekilde devam eden hesaplamalarda, emekli maaşlarında ciddi artışlar görülmektedir. Türkiye genelindeki emekliler için yapılan bu düzenleme, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirme amacı taşımaktadır. Bu zamlı maaşlar, emeklilerin ekonomik gücüne katkı sağlamayı ve sosyal refahlarını artırmayı hedeflemektedir.