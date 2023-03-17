Maaşını Ziraat Bankası ATM'lerinden Çeken Emekliler Dikkat

Ziraat Bankası'ndan emekli maaşı olan emekliler için açıklama yapıldı. Maaşları olan emeklilere Ziraat Bankası'ndan özel kampanya başlatıldı. Türk Telekom hat sahibi olan ve maaşını Ziraat’ten alan emekliler bu kampanyadan faydalanabilecek. Bankanın yapmış olduğu açıklamaya göre Türk Telekom hat sahibi vatandaşlar kampanya kapsamı içinde Türk Telekom'dan Yurtiçi her yöne konuşabilecekleri 750 dakika ve her yöne mesaj atabileceği 750 SMS Ayriyeten 5 GB cepten internet Türk Telekom mobil hatlarıyla sınırsız dakika tarifesini 12 ay sözleşme ile 80 TL'ye bu imkândan yararlanabilecek.

Ziraat Bankası'nın Açıklamış Olduğu Kampanya Ayrıntıları

Başlatılan kampanya kapsamında sunulacak aylık net ücret indiriminden faydalanabilmek için Ziraat boşluk T.C kimlik numarası yazarak Türk Telekom'a ait 55 55'e mesaj gönderip gelen mesajda Ziraat onayı yazıp göndermeleri gerekiyor. Türk Telekom Müşteri hizmetlerini arayarak bu kampanyaya katılım yapılabiliyor.

Fırsat kampanyası kapsamında Yurtiçi her gün 750 dakika ve her yöne 750 mesaj hakkı veriliyor. Ayrıca 5 GB cepten internet Türk Telekom mobil hat sahipleri ile sınırsız konuşma hakkı verilecek. Emekli vatandaşlara sunulan bu tarife taahhütsüz olarak 150 TL iken emekli olan vatandaşlara bu tarife 80 TL’ye verilecek.

Ziraat Bankası'ndan Emekli Maaşı Alanlar Faydalanıyor

Türk Telekom'a numarasını taşıyan ya da Türk Telekomlu faturasız hatlardan Ziraat emekli tarifesini kayıt olmuş 3 müşteri yararlanabilecek. Türk Telekom'da fatura hattan Ziraat emekli tarifesine kayıt olan bir müşteri emekli artısı ve Ziraat Türk Telekom kampanyasında yararlanacak.

Mevcut hattın iptal olması ya da abonenin başka faturalı hattan öyle demedi hatta geçiş yapması halinde kampanya kapsamında sunulmuş olan aylık ücret indirimi alakalı fatura dönemi sonunda iptali söz konusudur. Bu kampanyaya dahil olmak isteyen müşterilerin 12 ay taahhüt vermesi istemiyor.

12 Ay bitiminde müşterinin yeniden taahhüt vermesi ve emekli maaş ödemesini devam ettirilmesi durumunda kampanyada devam edecek. Kampanya kapsamı içinde belirtilen tarifeye numara taşıma yeni hat tesisi Türk Telekom tarafından sunulacak. Türk Telekom ve Ziraat Bankası başlatmış oldukları kampanyaya ilişkin her türlü değişiklik yapma ve başlatmış oldukları kampanyayı sonlandırma hakkı yer alıyor.