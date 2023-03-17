İş Bankası Emeklilere 7500 TL Ödeme Vereceğini Açıkladı, EYT ile Emekli Olanlarda Alacak

Emeklilikte yaşa takılanlar yasası uzun zamandır gündemi meşgul etti. Tüm vatandaşların gözü kulağı devletin yapacağı açıklamaları beklemekteydi. Herkesin beklediğine değdi ve güzel haber beklenenin de ötesinde hızlı bir şekilde yasalaşıp, gündem de deprem etkisi yaşattı. Bu yasa ile birlikte tüm bankalar harekete geçerek promosyon limitlerinde günceleme yapmaya başladı. İş bankası tüm bankalara ara fark atarak liderliğe ulaştı. Ve en çok promosyon veren bankaların en iyisi durumuna geldi.

İş Bankası Ne Kadar Promosyon Veriyor

Eyt ile birlikte bankalar arasında yaşanan hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor. Emekliler için her geçen gün yeni promosyon haberleri çıkıyor. Bankalar arasında yaşanan bu kıyasıya rekabetten en çok emekliler faydalanacak gibi görünüyor. Emekliler hangi bankadan maaş alacaklarını araştırmaya başladı. İş bankası bu arayışa son vermeye hazır durumda olduğunu belli etti.

Bu arayışa artık son dedirtecek hamleyi yapan iş bankası en yüksek promosyon meblasını vermeye hazır olduklarını açıkladı. İş bankası yapmış olduğu bu hamle ile birçok emekli vatandaşı şubesine toplamaya odaklanmış durumda. İş bankasının açıklamış olduğu promosyon miktarını duyan herkes başka bankalarda ki promosyon miktarı araştırmasını bırakmış durumda. İş bankası yaptığı açıklama ile en 4500 TL promosyon ödemesi yapabileceklerinin bilgisini verdi.

Promosyondan Kimler Yararlanabilir

Eyt den emekli olan 2 milyondan fazla vatandaşımızın bu kampanyalardan yararlanabileceği gibi emekli olup da emekli maaşını iş bankasına taşıyanlarda bu kampanyalardan yararlanabilecek. Mart ayı kampanyası olan promosyon ödemeleri için emekliler iş bankası önünde sıraya girmiş durumdalar. İş bankasının bu büyük hamlesi yüzlerce emeklinin arayışını sonlandırdı. En yüksek promosyon meblasını veren banka müşterilerini şubesinde beklemektedir.

En düşük 4500 TL ödeme yapacak olan banka en yüksek limit olarak da 7500 TL ödeme yapılacağını açıkladı. Emekli maaşını iş bankasından almak isteyen tüm emekliler iş bankasına ait olabilen tüm resmi kurumlardan başvuru yaparak resmi işlemleri başlatabilir. Anlaşma 3 yıl taahhüt ile sınırlıdır. 3 yıl boyunca iş bankasından maaş alma sözü verenler promosyon alamaya hak kazanacaklar.