Maaşını getiren emeklilere maaşa ek toplam 22.000 TL veriliyor! Akan sular durdu! Vatandaş almak için akın etti

Emeklilere maaşa ek promosyon ödemeleri son sürat devam ediyor. 3 banka toplamda 22.000 TL ödeme yapıyor. Öte yandan ihtiyaç kredisini de veriliyor.

Güncel 29.11.2022 - 08:28 29.11.2022 - 08:37 Alp Eren
Maaşını getiren emeklilere maaşa ek toplam 22.000 TL veriliyor! Akan sular durdu! Vatandaş almak için akın etti

Akan sular durdu! Vatandaş almak için akın etti. Maaşını getiren emeklilere maaşa ek toplam 22.000 TL veriliyor! Promosyonlarla birlikte bütçelerini bir nebze de olsa toplayan emekliler için şimdide bankalar ihtiyaç kredisi paketlerini duyurmaya başladılar. Maaşını getirme sözü veren emeklilere bankalar anında ihtiyaç kredisi veriyor. Üstelik kredilerin şartları da oldukça uygun oluyor. Düşük faiz oranları ve uzun vadelere sahip bu kredilerin aylık ödemeleri düşük oluyor

Promosyon İçin Başvuru Koşulları 

Bankalar emekliler için açtıkları ihtiyaç kredisi paketlerinde insanları minimum bürokratik işlemle uğraştırıyor. Genelde kredi talebin olduğunda bankalar kefil, gelir belgesi gibi pek çok belge isteyebilmektedir.

Bu belgelerin kontrolünün yapılması günler sürebilmektedir. Fakat emekliler tanınan bu kredilerde ise hiçbir belge istenmemektedir. Bankalar sadece emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alacaklarına dair emeklilere sözleşme imzalatmaktadır.

Bunun haricinde emeklilerin kredi notuna bakılmaktadır. Eğer başvuran kimsenin kredi notu 1200’den düşükse kredi çıkmayabilmektedir. Kredi notu yüksek olan kimselere ise aynı gün içinde kısa mesajla kredilerinin çıktığına dair bildirim yapılmaktadır. Bildirim sonrası kredinizi alabilirsiniz.

Maaşını getiren emeklilere maaşa ek toplam 22.000 TL veriliyor!

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