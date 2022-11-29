12,3 milyon emekliye zil takıp oynatan haber! Aralık ayı sonuna kadar ödemeler devam edecek!

Aralık ayı sonuna kadar ödemeler devam edecek! 12,3 milyon emekliye zil takıp oynatan haber! Promosyon ödemelerinden sonra bankalar emeklileri kendi müşterileri yapmak için yeni bir hamle daha yapmaya başladılar. Birçok banka maaşlarını 3 sene boyunca kendilerinden almaya söz veren emeklilere oldukça uygun fiyatlı krediler vermeye başladılar. Şimdilik, Denizbank kredi paketlerini duyuran bankalar oldular. Ama ilerleyen dönemlerde başka kamu ve özel bankalarda emekliler için olan kredi paketlerini duyurmaya başlayabilirler.

Denizbank Kredilerini Duyurdu

DenizBank’ın sunduğu şartlara baktığımızda kredi limitini 50.000 TL yaptığı görülüyor. Vade sayısı ise 36 aya kadar çıkarılmış durumda. Başvurmak isteyen emeklilerin şubelere kadar gitmesine de gerek yok. Banka internet bankacılığı aracılığıyla başvuru şansı tanıyor. Yani internet şifreniz varsa Denizbank’ın bankacılık uygulamasını indirip hızlıca başvuru yapabilirsiniz.

Banka müşterilerine hızlı onay sözü de veriyor. Yani müşteriler başvurduktan sonra kredi notlarına bakılacak ve uygun olan müşterilerin hesaplarına istedikleri meblağlar aynı gün içinde yatırılacak. Yıllardır verdiği bankacılık hizmetinin kalitesiyle tanınırlığını artırmış olan banka sunduğu bu krediyle bir kez daha sosyal medyada sesini duyurmayı başardı diyebiliriz.

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