Maaşın erken bağlansın diyen emekliye majör çözüm geldi! Dilekçesini teslim eden maaşı havada kapacak!

Dilekçesini teslim eden maaşı havada kapacak! Maaşın erken bağlansın diyen emekliye majör çözüm geldi! Milyonlarca kişi emekli olabilmek adına binlerce iş kolunda alın teri dökmeye devam ediyor. Elbette bu süreçte milyonların en büyük isteklerinden birisi de emekli olarak rahat bir yaşam sürmek oluyor. Erken emeklilik için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun işaret ettiği 3 detay var. Kadınlarda çocuk durumu, erkeklerde de askerlik vazifesi emeklilik tarihini şipşak öne çekiyor.

1, 2, 3, 4, 5 senede erken emekliliğe majör çözüm geldi. Dilekçesini teslim eden maaşı havada kapacak. Erken emeklilik şartları çalışan vatandaşların sık sık yanıt aradığı sorulardan birisi oldu. Milyonlarca çalışan ve işveren SSK ve Bağ-Kur üzerinden erken emeklilik şartlarını öğrenmek istiyor. Bu minvalde malulen emeklilik, kadınlarda çocuk durumu ve erkeklerin askerlik vazifesi emeklilik tarihini öne çeken hususlar arasında yer almaktadır. Bu maddeleri haberimizde sizler için anlattık.

KADINLARDA ÇOCUK DURUMU TARİHİ ÖNE ÇEKER

Milyonlarca kadın çalışanın önemli bir hakkı bulunuyor. Kadınlar çocuk sahibi olması durumunda 6 yıla kadar erken emeklilik hakkı kazanıyor.

ASKERLİK VAZİFESİ SÜREYİ DÜŞÜRÜYOR

Vatani görevini yerine getiren erken çalışanlar beklenen tarihten daha önce emekli olabiliyor. Örneğin emekli olmasına 5 ay kalan bir erkek askerlik borçlanmasından yararlanıyor.

MALULEN EMEKLİ OLMA HAKKI

Öte yandan çalıştığı dönemde iş kazası, hastalık vs. geçiren kişilere çalışma mevzuatı erken emeklilik hakkı tanıyor.

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