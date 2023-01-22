BİM'den masal gibi katalog! Rafları talan edecek indirimi başlattılar! Yetişen 2'şer 3'er kapıyor!

Yetişen 2'şer 3'er kapıyor! BİM'den masal gibi katalog! Rafları talan edecek indirimi başlattılar! Öyle ki kaşar, peynir, sucuk, kavurma ve tereyağı ürünlerinde öyle bir indirim başlıyor ki gören şaşıp kalacak. Milyonların beklediği fırsatlı saatler 24 Ocak 2023 Salı günü başlayacak.

BİM'den masal gibi kataloğ! Rafları talan edecek indirimi başlattılar. Yetişen 2'şer 3'er kapıyor. BİM yeni haftaya özel yiyecek ürünlerinde masalsı bir indirim başlatma kararı aldı. Gelecek hafta satışa çıkacak salı ve cuma indirimlerini peş peşe duyuran market sucuk, et, sporcu ürünleri, peynir ve kaşar ürünlerinde kallavi bir indirim başlatacak. Herkesin büyük bir heyecanla beklediği ürünler 24 Ocak Salı sabahı saat 09.00 itibariyle raflardaki yerini alacak.

BİM 24 OCAK 2022 AKTÜEL KATALOĞU

Dolgulu Hurma Topları

• 96 g

• Fıstık Ezmeli

• Fındık Ezmeli

Özsüt Tatlı Mola

Pasta

• 600 g

• Red Velvet

• Rainbow

Antebella

Badem Kreması

• 200 g

• %40 Badem

Superfresh

Peynirli Puf Böreği

• 400 g

Akdo

Fıstıklı Soğuk Baklava

• 400 g

Performans

İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi

• 350 g

• Hibiskus, Badem, Cranberry

• Kurkumin, Elma, Tarçın

Performans

Ketçap+Mayonez İkili Set

• Ketçap 520 g

• Mayonez 510 g

Banvit

Tütsülenmiş Cheddarlı Piliç Jumbo Sosis

• 250 g

Aytaç

Isıl İşlem Görmüş Dilimli Dana Sucuk

• 40 g

İkbal

Geleneksel Dana Kangal Sucuk

• 350 g

Özsüt Tatlı Mola

Pasta

• 600 g

• Red Velvet

• Rainbow

haber24.com özel haber

