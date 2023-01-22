BİM'den masal gibi katalog! Rafları talan edecek indirimi başlattılar! Yetişen 2'şer 3'er kapıyor!
Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden birisi olan BİM yeni aya yakın bir zamanda muhteşem bir yiyecek kataloğu hazırladı.
Yetişen 2'şer 3'er kapıyor! BİM'den masal gibi katalog! Rafları talan edecek indirimi başlattılar! Öyle ki kaşar, peynir, sucuk, kavurma ve tereyağı ürünlerinde öyle bir indirim başlıyor ki gören şaşıp kalacak. Milyonların beklediği fırsatlı saatler 24 Ocak 2023 Salı günü başlayacak.
BİM'den masal gibi kataloğ! Rafları talan edecek indirimi başlattılar. Yetişen 2'şer 3'er kapıyor. BİM yeni haftaya özel yiyecek ürünlerinde masalsı bir indirim başlatma kararı aldı. Gelecek hafta satışa çıkacak salı ve cuma indirimlerini peş peşe duyuran market sucuk, et, sporcu ürünleri, peynir ve kaşar ürünlerinde kallavi bir indirim başlatacak. Herkesin büyük bir heyecanla beklediği ürünler 24 Ocak Salı sabahı saat 09.00 itibariyle raflardaki yerini alacak.
BİM 24 OCAK 2022 AKTÜEL KATALOĞU
Dolgulu Hurma Topları
• 96 g
• Fıstık Ezmeli
• Fındık Ezmeli
Özsüt Tatlı Mola
Pasta
• 600 g
• Red Velvet
• Rainbow
Antebella
Badem Kreması
• 200 g
• %40 Badem
Superfresh
Peynirli Puf Böreği
• 400 g
Akdo
Fıstıklı Soğuk Baklava
• 400 g
Performans
İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi
• 350 g
• Hibiskus, Badem, Cranberry
• Kurkumin, Elma, Tarçın
Performans
Ketçap+Mayonez İkili Set
• Ketçap 520 g
• Mayonez 510 g
Banvit
Tütsülenmiş Cheddarlı Piliç Jumbo Sosis
• 250 g
Aytaç
Isıl İşlem Görmüş Dilimli Dana Sucuk
• 40 g
İkbal
Geleneksel Dana Kangal Sucuk
• 350 g
Özsüt Tatlı Mola
Pasta
• 600 g
• Red Velvet
• Rainbow
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