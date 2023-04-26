Maaşın 25 Katı Kadar Kredi İmkanı! Bankalar Yeni Kampanyalarını Duyurdu

Bankaların ihtiyaç kredisi kampanyaları, müşterileri için cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Emekli, çalışan ve devlet memurları da dahil olmak üzere herkes, kimlikleri ile maaşlarının 25 katına kadar kredi kullanabilirler. Detaylar haberimizde...

Bankalar, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için yüksek limitli kredi kampanyaları düzenliyor. Kredi kullanmak isteyenler, bankaların sunduğu cazip fırsatlardan yararlanmak için kredi limitlerine göre başvuruda bulunuyorlar. Bankalar, müşterilerinin maaş durumuna göre kredi verebileceklerini belirtiyorlar. Kredi kullanmak isteyen vatandaşların kredi notu 1100 ve üzerinde olması gerekiyor.

Akbank Maaşın 25 Katı Kredi Fırsatı Sunuyor

Akbank, müşterilerine anında kredi onayı vererek hızlı işlem yapma imkanı sunuyor. Akbank müşterileri, maaşlarına göre 25 katına kadar kredi kullanabilirler. Kredi başvurusu için en yakın Akbank şubesine giderek başvuru yapabilirsiniz. Banka, verebileceği üst limiti 100 bin TL olarak belirlemiştir. Banka müşterileri, maaşlarını banka üzerinden alıyorlarsa, 50 bin TL tutarında kredi için internet bankacılığı üzerinden başvuru yapabilirler. Banka, online başvuru yapan müşterilerine hemen sonuç bildiriyor ve onaylanan krediyi müşterinin hesabına hızlıca aktarabiliyor.

Ziraat Bankası’ndan Maaşın 25 Katına Kadar Kredi İmkânı

Ziraat Bankası, maaşını banka üzerinden alan müşterilerine, maaşın 25 katı kadar kredi fırsatı sunuyor. Kredi başvurularında banka, kredi notu ve kredi sicil notu sorgulaması yaparak hızlı onay veriyor. Kredi kampanyasından sadece banka müşterileri, maaşlarını banka üzerinden alıyorlarsa faydalanabiliyor. Banka müşterileri, kredi kullanabilmek için 6 aylık sigorta primlerini ödemeleri gerekiyor. Kredi başvuruları, sadece banka şubeleri üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Banka, krediler için 36 ay vadeli uygun faiz oranları ile işlem yapabilme imkanı sunuyor.