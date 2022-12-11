Emeklilere müjdeli haber: Cumhurbaşkanı imzaladı: 3 bankadan ayrı ayrı ödeme alın!

Emekli maaşını kamu bankaları üzerinden olan vatandaşlara, Cumhurbaşkanlığı destekli 3 banka tarafından uygun faiz oranları ile birlikte ayrı ayrı kredi imkanları sağlanacak. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte kamu bankaları üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı ne kadar ise etkinliklerine en fazla maaşınızın 10 katına kadar kredi alabileceksiniz. 3500 TL maaş alan bir vatandaş, 35000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisine gelir belgesiz olarak Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden kullanabilir.

Başvuruları nasıl gerçekleştiriliyor?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaş hesapları aracılığı ile birlikte maaşınızın 10 katına kadar devlet destekli, faiz oranlarından kredi başvurusunu gerçekleştirmek istiyorsanız, banka şubelerine gitmenize gerek kalmadan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirerek hızlı birşekilde ödeme alabilmektedir.

Emekli maaşı, bankalar üzerinde olmayan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, maaş, taşıma işlemleri sonrasında kredi işlemleri için başvurularını gerçekleştirebilecekler ve onaylanan kredileri istedikleri zaman, Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank hesabına yatırabileceklerdir. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank haricinde bir bankadan emekli maaş alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlemlerinizi artık internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kendim maaş almış olduğunuz banka üzerinden yapabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank haricinde bir bankadan emekli maaş alan vatandaşlarda devlet destekli kredilerden faydalanabilmek için Bankası ile birlikte iletişime geçebilir.