Maaşı Ya Da Düzenli Bir Geliri Olan Herkese O Banka Anında 2 Bin TL Veriyor! Düzenli gelirini ya da maaşını her ay düzenli bir şekilde Akbank'tan alan vatandaşlara anında 2.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. İşte ayrıntılar...

Bankacılık piyasasında cazip avantajları ile son dönemlerde ön plana çıkmayı başaran Akbank, gerek maaş gerekse de düzenli bir şekilde elde ettiği gelirini Akbank'a taşıyanlara özel promosyon kampanyasını ilan etti. Kampanya kapsamında belirlenmiş bütün adımları takip eden vatandaşların hesaplarında anında ₺2.000 chip para bulmaları mümkündür. Bu nedenle vatandaşların düzeni gelirlerini veya maaşlarını aktarmak suretiyle herhangi bir ek işlem gerçekleştirmeden kazanç elde etmeleri sağlanıyor.

Kazanan Akbank chip para kampanyası ayrıntıları neler?

Kazanan Akbank’lı kampanyası ile beraber bu vatandaşların hesaplarında 2000 TL'ye varan için para gönderiliyor. Maaşını ya da düzenli bir şekilde gelirini her ay düzenli bir şekilde Akbank'tan alma sözü veren vatandaşlara çift para promosyonundan faydalanma avantajı veriliyor. Programa katılım sağlayan Akbank’lı müşterilerin, istedikleri para girişini vadesiz TL hesaplarında 12 ay boyunca tek seferde gerçekleştirmeleri program şartlarında bulunan ürünlere sahip olmaları durumunda 1500 TL tutarında chip para kazanmaları mümkündür. Diğer taraftan bu kapsamda pek çok bankacılık işlemlerinde de aynı şekilde müşterileri açısından muafiyet avantajı sunulmaktadır.

1 yıl süresince pek çok bankacılık işlemi ücretsiz sunulacak

Kazanan Akbank'ın kampanyası ile düzenli gelirini ya da maaşını Akbank'a taşıyanlar, 2000 tl tutarında chip para promosyonunun yanı sıra aynı zamanda sayısız bankacılık işlemlerinde de çeşitli avantajlar kazanıyor. 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havale işlemleri, ortak atm'lerden ücretsiz bir şekilde para çekme ile her ayın son 3 günü %0 faiz oranı ile artı para avantajı sunuluyor.