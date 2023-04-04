Maaşa ek 8.500 TL müjdesi az önce geldi! ING Bank açıkladı, başvurana ödeme yapılacak!

ING Bank açıkladı, başvurana ödeme yapılacak! Maaşa ek 8.500 TL müjdesi az önce geldi! Müşterilere en yüksek promosyon ödemesini sunan banka, emekli müşterilerin büyük ilgisini çekiyor. Fırsatı kaçırmamak isteyen emekliler için son gün uyarısı geldi: 8.500 TL emekli maaş promosyonu fırsatı elinizden kaçabilir! Emekliler, yüksek enflasyon döneminde sığındıkları liman olan emekli maaş promosyonlarına olan talepleri arttı. Bazı bankaların yaptığı yüksek ödemeler, emekliler için adeta bir bonus niteliği taşıyor. Bu nedenle, emekliler, kendilerine en yüksek ödemeyi yapan bankayı araştırıyorlar.

ING Bank, emekli müşterilerine verdiği yüksek promosyon ödemeleriyle bu alanda lider konumda. Banka, müşterilerine verdiği emekli maaş promosyonu ödemeleriyle Nisan ayının rekor bankası olarak kaydedildi. Emekli müşteriler, ING Bank'a başvurarak, 3 yıl boyunca maaşlarını bir başka bankaya taşımayacaklarına dair söz veriyorlar. Buna karşılık olarak ING Bank, müşterilere yüksek promosyon ödemeleri yapıyor.

ING Bank, emekli müşterilerine yaptığı promosyon ödemelerinde oldukça cömert. Banka, emekli müşterilerin maaşlarına göre farklı promosyon ödemeleri yapıyor. Örneğin, 3.500 TL'ye kadar emekli maaşı olanlara 4.500 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arası emekli maaşı olanlara 5.250 TL, 7.500 TL - 10.000 TL arası emekli maaşı olanlara 6.750 TL ve 10.000 TL ve üzeri emekli maaşı olanlara 7.500 TL emekli maaş promosyonu ödemesi yapıyor.

Bunun yanı sıra, ING Bank, emekli müşterilerine ek bir bonus da sunuyor. Müşteriler, kredi kartı kullanarak yapacakları 500 TL ve üzeri ilk harcama ile 1.000 TL bonus kazanabiliyorlar. Bu sayede, alınacak olan promosyon tutarı 8.500 TL'ye kadar yükselebiliyor.

Emekli maaş promosyonu kampanyaları, emeklilerin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde tasarlanmış bir fırsattır.

Turuncu Hesap Ne Kadar Kazandırır?

Son zamanların en çok tercih edilen hesabı olmasından dolayı Turuncu hesaba dair detaylar merak edilmektedir. Kısa sürede yatırımlarınızdan daha fazla kazanmak istiyorsanız tercihizi ING Bank, turuncu veya e-turuncu hesaptan yana kullanabilirsiniz. E-turuncu hesabın ekstra faizi 90 gün sürelidir. Vade sonunda hesaptaki net tutarı görmek için Turuncu Ekstralıyım seçeneği seçilmelidir. Yapılan seçimle faiz oranlarındaki değişimler de gözlemlenebilmektedir.

Hesapta bulunan toplam bakiye 250 bin dolar, 4500 gram altın, 2 milyon TL, 250 bin Euro, 250 bin GBP üzerinde olursa faiz uygulaması limitin üzerindeki miktar üzerinden yapılır. Hesabında Türk lirası olanlara hoş geldin faizi %5 stopaj kesintisi yapılarak uygulanır. Dolar ve Euro bakiyesi bulunanlar için faiz oranı % 20 stopaj kesintisi yapılarak uygulanır. Turuncu hesaplara uygulanan faiz oranlarına dair bütün detaylara bankanın internet sitesinde ulaşılabilir. ING Bank, emeklilere promosyon olarak verdiği miktarla da dikkatleri çekmektedir. Emekli promosyonları ve turuncu hesapla ING Bank, her geçen gün müşteri sayısını artırmaya devam ediyor.

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