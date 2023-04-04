İNG bank müdürü duyurdu, hesap açanlara 25000 TL nakit ödeme verilecek, aylık ödeme olmayacak

İNG Bank, daha fazla müşteriye hizmet götürebilmek için yeni kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. İlk kez İNG Bank’ta Turuncu veya e-Turuncu hesap açanlara yönelik yeni kampanya düzenlendi. Hoş geldin kampanyası olarak düzenlenen bu kampanya çerçevesinde neler sunulduğu merak edilmeye başlandı. Kampanya ile ilgili detaylara haberimizin devamından ulaşabilirsiniz…

İlk Hesap Açanlara Nakit Ödeme ve Ekstra Faiz

Turuncu hesap, İNG Bank’ın en çok müşteriye sahip tasarruf hesaplarındandır. Hesaplar, Turuncu veya e-turuncu olarak açılabilmektedir. Turuncu hesap, gecelik vadeli mevduat özelliklerine sahip bir tasarruf hesabıdır. İnternet veya telefon uygulamasından açıldığında e-turuncu olarak nitelendirilir.

E-turuncu hesabın işlemleri şubelerden yapılmaz. E-turuncu işlemleri internetten veya mobil uygulamadan yapılır. İlk kez e-turuncu veya turuncu hesabı açanlara ING Bank, %27 Hoş geldin faizi vermektedir. Hoş geldin faizi, yatırım fonlarının hesaba geçmesinden sonraki gün işlemeye başlar. Hoş geldin faizi olarak tanımlanan ekstra faiz, 90 gün geçerlidir. 90 gün içindeki güncel faiz oranları hesaba yansıtılır.

İhtiyaç kredisi, bankaların müşterilerine belirli bir faiz oranıyla kullandırdığı bir kredi türüdür. Bu kredi türü, tüketicilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak sağlar. İhtiyaç kredisi çeşitli ödeme planlarıyla sunulur ve her ay belirli bir ödeme yaparak kredi borcunuzu ödeyebilirsiniz.

İNG Bank Nisan 2023 İhtiyaç Kredisi Özellikleri

İNG Bank, müşterilerine uygun faiz oranları ve ödeme seçenekleri sunan Nisan 2023 İhtiyaç Kredisi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bu kredi seçeneği, kişisel ihtiyaçlarınıza uygun ödeme planlarıyla size finansal destek sağlar. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak için İNG Bank şubelerine gitmenize gerek yoktur. İnternet bankacılığı veya mobil uygulama üzerinden kolayca başvuru yapabilirsiniz.

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