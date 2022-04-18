Maaş Kartınızı ATM'ye Takın 5000 TL Yatmış Olabilir! Erdoğan, Gece Yarısı İmzayı Attı. Hayatın pahalı olmasının hemen akabinde emekli vatandaşların maaşlarının en düşük 2.500 TL'ye çıkarılması da işe yaramadı. Pek çok gıda kaleminden akaryakıta, çocuk bezinden mamaya, ayçiçek yağından sebze ve meyvelere kadar aklımıza gelen hemen her şey adeta cep yakıyor. Tam da böyle bir durumda emekli vatandaşların maaşlarını aldıkları kartları kendilerine en yakın banka ATM'sine takmaları gerekir. Bunun sebebi ise devlet tarafından 5000 TL ödeniyor olmasıdır.

Halkbank mutlu emekli kredisi 5000 TL kampanyası detayları neler?

Türkiye'nin en büyük kamu bankaları arasında bulunan Halkbank'tan emekli vatandaşları sevindirecek bomba gibi bir karar geldi. Buna göre Halkbank, emekli müşterileri açısından sunduğu avantajlı ihtiyaç kredisi kampanyası ile bütün acil masrafların yerine getirilmesi için uygun koşullardan faydalanılması şeklinde bir fırsat sunuyor.

Halkbank emeklilere özel 150.000 TL kredi kampanyasına nasıl müracaat edilir?

Halk Bankası tarafından sunulmakta olan mutlu emekli ihtiyaç kredisi kampanyası ile emekli vatandaşların maaşlarını Halk Bankası üzerinden almaları gerekir. 150.000 TL 36 aylık vade seçeneği şeklinde verildiği zaman ki artık 24 aylık olabilir en fazla (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararı) yüzde 1.55' den başlayan faiz oranları uygulanacak.

Halk Bankası'nın Ramazan ayı içerisinde emekli vatandaşların mutlu etmek amacıyla oluşturduğu bu kredi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşların mobil bankacılık uygulamalarını tercih etmeleri daha kolay bir başvuru şekli olacaktır.