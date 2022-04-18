Başvuru yaparak 8000 TL ödeme verilecek! Bankalardan açıklama Sabah 08.00'de yapıldı!

O bankalardan peşpeşe açıklama geldi! Başvuran Herkese 8 bin TL faizsiz ihtiyaç kredisi verilecek. Zorlu bir süreçten geçen halkımız, çareyi banka kredilerinde aramaktadır. Bankalar ise belirli dönemlerde yapmış oldukları çeşitli indirim kampanyaları ile vatandaşları toplarken, enflasyon rakamları ile beraber bazı durumlarda faizlerin yükseldiğine de şahitlik ediyoruz. Şimdi ise başvuru işlemlerini gerçekleştiren vatandaşların anında 8000 TL tutarında faizsiz ihtiyaç kredisi alabilecekleri bankaları sıralayacağız.

Herhangi bir bankaya kredi çekmek amacıyla müracaat işlemini gerçekleştirmeyi düşünen binlerce vatandaş, banka faiz oranlarındaki son durumu yakından takip ediyor. Nisan ayının ortalarında faiz oranlarında son durumu detaylı bir şekilde paylaşan bankalar: Türkiye Ekonomi Bankası, Ziraat Banka Birgül Garanti Banka, Akbank oldu.

2022 Nisan kredi faiz oranları ne kadar oldu?

● Ziraat Bankası tüketici kredisi 1.79 iken konut kredisi ise 1.29 ve taşıt kredisi 1.59 olacak şekilde uygulanmaktadır.

● Akbank taşıt kredisi 1.79, konut kredisi 1.92 ve ihtiyaç kredisi ise 1.97 ile 2.21 arasında değişiklik göstermektedir.

● Garanti Bankası taşıt kredisi 1.98 ile 2.35 arasında değişiklik gösterirken diğer taraftan konut kredisi 1.92 ve ihtiyaç kredisi ise 1.99 ile 2.54 arasında değişiyor.

Akbank'tan son dakika açıklaması: faizsiz ve masrafsız 7500 TL kredi verilecek

Akbank resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre 36 aylık vade seçeneği şeklinde faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi verilecek. Ayrıca Akbank yönetimi tarafından yapılan bir başka açıklamaya göre isteyenlerin uygun faiz oranları ile 250 bin TL tutarında kredi çekmeleri de mümkündür.