Maaş Kartına Ödemeler Başladı! Hem de 3500 TL

Son olarak özel bankalar tarafından yapılmaya başlanan ve hemen hemen her bankanın da kendini ilave ettiği bir sistem oluştu. Tanıdığını getir! Ödemeyi Götür!

Yalnız bu sistem de kısa süre içerisinde ciddi anlamda bir rekabet halini almaya başladı. İlk olarak Garanti Bankasının 250 TL başlattığı bu sisteme sırasıyla FibaBanka – YapıKredi – Akbank başta olmak üzere pek çok özel bankada dahil oldu ve bu seçeneklerin özellikleri de büyümeye başladı. Peki ama bu süreç ne kadar devam edecek? Bankaların promosyon konusunda verecekleri üst bir limit var mı? Elbette ki bankaların verecekleri üst bir limit bulunuyor yalnız bu limit genellikle kişinin geliri ve aylık olarak aldığı maaş ile doğru orantılı! Başka bir deyiş ile banka kartına yapılan bu ödemelerin hızlı bir şekilde yenilikleri de beraberinde getirmesi de an meselesi

Akbank Yeni Promosyon Şartlarını Açıkladı

Geçtiğimiz gün Akbank tarafından emekliler için çok önemli bir duyuru daha yayınlandı. Bu duyuruya göre emeklilere ek bir ödemenin yapılacağının da altı çizildi. Peki ama kampanyanın şartları ve özellikleri neler? Bunları kısaca şu şekilde incelemek mümkün oluyor.

Öncelikle Akbank müşterisi olmanız şartı ilk sırada yer alıyor. Emekli olma şartı da doğal olarak var. Emekli olup maaşınızı Akbank’a taşıdıktan sonra 3 yıl maaş alma sözü vermeniz gerekmekte. Bu şekilde söz veren bank müşterileri yaklaşık olarak 3500 TL’yi bulan ödüller kazanabiliyor.

Emekliler İçin Bu Şartlar Genişletilir mi?

Tabii ki kısa bir süre içerisinde diğer bankaların da benzer şekillerde yeni kampanyaları gündeme getirmesi de an meselesidir. Yazımızın başında da altını çizdiğimiz kampanyaları farklı bankalar ve özellikle müşterileri konusunda daha detaylı bir seçenek olarak ön plana çıktığını da hatırlatmakta fayda var. Orta – uzun vadede bankaların bu şekilde promosyonlar ve kampanyaları ile yeni müşterileri çekmeye devam edileceği de düşünceler arasında yer alıyor.

Bu İşlem İçin Şubeye Gitmenize Gerek Yok!

Bu şekilde bir işlem yapmak için şubeye gitmenize de gerek yok! Sadece ve sadece Akbank Mobil veya Müşteri hizmetleri merkezi aracılığıyla son derece kolay bir şekilde maaşınızı Akbank’a taşıyarak promosyon başvurusunda bulunmanız söz konusu.

Bir diğer önemli konu başlığı ise Emekli Sandığı üzerinden emekli olanları kapsıyor. Bu şekilde çalıştığınız kuruma vereceğiniz emeklilik dilekçesi ile maaş ve ikramiye başta olmak üzere tüm ödemeleriniz için Akbank seçeneğini belirtmeniz gerekiyor. Diğer seçenekler ise e-devlet veya sosyal güvenlik kuruma başvurmanız gerekmektedir.

Kampanyanın Kısaca Şartlarını Özetlemek Gerekirse

Kampanya için emekli maaş hesabında artı para kredi tanımlanması gerekmektedir. Bu sebeple başvuruda bulunduktan sonra hesabınıza artı para kredisi tamamlanır ve bu noktadan sonra kampanyadan yararlanmanız mümkün olur. Bankaca artı para kredisi limitleri de %0 oranında kullanılabilmektedir.

Tabii ki bir diğer önemli konu başlığı ise bu ödemelerin takip eden aydan itibaren yapılacağıdır. Bu sayede takip eden aydan başlayacak şekilde ödemelerinizi düzenli olarak almanız da mümkün olur. Taksitli ve taksitli artı para ödemeleri söz konusu olduğunda ikramiyelerin kapsam dışarısında bırakıldığının da altını çizmek isteriz.

Tüm bu konu başlıkları bir arada incelendiğinde kısa bir süre içerisinde yeni kampanya ve duyuruları başka bankalarında yapmasının mümkün olabileceğini belirtmek gerekmektedir. Şimdilik bu şekilde bir seçenek olmamakla birlikte diğer bankalarında benzer kampanyaları duyurmasının an meselesi olduğunun altını çizelim.