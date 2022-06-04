SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı 1 Senedir Beklenen Müjdeyi Sonunda Verdi! Uzun Uzun Açıkladı

3600 Ek Gösterge Erdoğan'dan Onay Bekliyor! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan 3600 ek gösterge düzenlemesi onay bekliyor. Talepler yerine getirilirse maliyetin 100 milyar TL'ye çıkacağı dile getiriliyor.

Uzun zamandan beri kamuoyunun gündemini meşgul eden 3600 ek gösterge çalışması nihayetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Ek gösterge çalışması ise kamudaki din görevlisi, hemşire, polis ve öğretmenlerle idari personelin ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesini öngörüyor. Memur-Sen ise bu meslek grupları ile beraber diğer taraftan kamuda yeni dengesizlikleri meydana gelmemesi açısından bütün memurları kapsayan bir çalışma yapılmasını talep ediyor.

Yapılan çalışmalara göre polis, öğretmen, dini yükseköğrenim görmüş İmam Hatiplerin 3000 olan ek göstergelerinin 3600'e ve 85 olan tazminat yansıtma oranının ise 145'e otomatik bir şekilde çıkarılması halinde 30 yıl hizmet süresi üzerinden emekli aylıklarından net 1187 TL ve emekli ikramiyesinde ise 44.500 TL tutarını bir artış olması söz konusu olacak.

Aylıklar Artacak!

Ek göstergesi olmayan kamu görevlilerinin, ek göstergelerinin 1500 puan ve tazminat yansıtma oranının ise 20 puan arttırılması halinde mevcut maaşlarda 225 TL ve emekli aylıklarında ise 640 TL, emekli ikramiyelerinde 24.015 TL tutarında artış olması söz konusu olacak. Memurlarda ek göstergenin 2.200'den 3.000'e tazminat yansıtma oranının %85'ten %25'e yükseltilmesi halinde emekli aylıklarında 866 TL tutarında ve emekli ikramiyelerinde ise 32.490 TL tutarında artış olması beklenecek.

EYT’de Sıcak Gelişme! Ne Zaman Çıkacak? O İsim Yorumladı?

EYT (emeklilikte yaşa takılanlar) durumu ile alakalı son gelişme EYT yasasına takılan emekli vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT yasası düzenlemesinde erkekler için 60 yaş kriteri belirlenirken kadınlar için ise 50 yaş çok kritik bir öneme sahip olmaktadır.

En son olarak AK Parti milletvekillerinden ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT hususuna yönelik dikkat çekici açıklamalar gelmişti. EYT çıkacak mı? Ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsıyor? EYT şartları neler? Ekonomi yazarlarından Ahmet Kıvanç EYT ile alakalı son yorumları ve çok daha fazlası haberimizde...

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den Son Dakika Açıklaması!

Emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT yasası son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Buna göre 3600 ek gösterge hususunun çözümünün bu ay sonu yani mayıs ayı içerisinde tamamlanmış olacağını söyledi. Zaten bitti. Son düzenlemeleri yaptıklarını söyledi. Sözleşmeli personel meselesi EYT meselesi şu anda masada bekliyor. Adım adım dosyaları açtıklarını ve çözüme ulaştıkları anda da kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi. Emekçilerin, çalışanları endişe etmeyecekleri şekilde enflasyon karşısında kendilerini ezdirmeyeceklerini söyledi.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in Açıklamaları Ne Anlama Geliyor?

Ekonomi yazarlarından Ahmet Kıvanç, bakan bilginin açıklamalarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmek üzere olan söz konusu bir yasal değişiklik çalışması şeklinde değerlendirmek yerine bürokrasinin olası ihtiyaç durumunda masaya sunabilmesi açısından mutfak çalışması olduğunu dile getirdi.

EYT’de Kapı Aralandı

Ekonomi yazarlarından Ahmet Kıvanç, emeklilikte yaşa takılanlar ile alakalı şimdiye dek kapalı olan kapıların artık yavaş yavaş açıldığını ve yasal düzenleme olmasa dahi seçim sonrasına ilişkin bir vaat hazırlığının olabileceğini dile getirdi.