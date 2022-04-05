Akbank'tan Faizsiz Kredi Kampanyası! Nakit Avans Kullananlara Faiz Uygulanmayacak. Akbank resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre son dönemlerde banka üzerinden nakit avans çeken ve kullanan müşterilere faiz kesintisinin alınmayacağı açıklandı.

Akbank, özel bankalar arasında son dönemlerde özellikle de sunmuş olduğu krediler ile ön plana çıkan bir finans kuruluşudur. Bu sebeple müşteri portföyü en geniş olan bankalar arasındaki yerini korumaktadır. Bankanın söz konusu bu konumunu koruyabilmesi adına yeni bir adım atarak harekete geçtiği açıklandı. Her yaş grubundan müşterileri ve potansiyel müşterileri yakalamak amacıyla hareket eden banka, özellikle de gençlere ilişkin bir şekilde bazı özel kampanyalar düzenlemiştir. Bu kampanya ise müşteriler arasında oldukça heyecan ve merak uyandırmıştır.

Akbank'tan Hafta Sonu İçin Faiz Almama Kararı!

Akbank, FAV club kampanyası kapsamında nakit avans kullanan gençler açısından girişimde bulunarak bütün faizleri yürürlükten kaldırdığını açıkladı. Faizsiz hafta sonu uygulaması ile birlikte nakit avans ya da artı para hesaplama kullanmak isteyen gençler, hafta sonu dahil olmak üzere kesinlikle harçlıksız kalmayacak ve böylelikle bu süreç içerisinde nakit avans açısından uygulanacak olan faiz oranlarını da problem etmek zorunda kalmayacak.

26 yaşını tamamlamış ve üniversite öğrencisi olan her genç direy, Akbank tarafından sunulan faizsiz nakit avans ya da artı para uygulamasından çok kolay bir şekilde faydalanabilecek.

Akbank kredi başvurusu yapmak istiyorsanız cep telefonunzun mesaj kısmına girerek KREDİ TC KİMLİK yazarak bu mesajı 4425 numarasına gönderebilirsiniz. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacaksınız.