Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix açıkladı!

Dünyanın en çok izlenen komedi drama polisiye dizisi Lucifer 6. sezonu ne zaman başlayacak merak ediliyor. Netflix, Lucifer ile ilgili bir açıklama yaptı ve 6. sezon ilk tüyosunu verdi.

Lucifer 6. sezon olacak mı?

Netflix, Lucifer 6. sezonuyla ilgili ilk kez bir açıklama yaptı. Netflix yapılan açıklamaya göre Lucifer 6. sezon olacak.

Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak?

Lucifer 6. sezonu 2021 Haziran ayında çekimlere başladı. Lucifer 6. sezonu 2022 Nisan ayından önce gelmeyeceği kesin. Ağustos sonuna kadar çekimleri tamamlanacak Lucifer 2022 Nisan ayında Netflix'te olacak.

Lucifer final sezonu 6. sezon mu?

Netflix en çok izlenen yapımların başında gelen Lucifer için Netflix, 6. sezonda final yapacağını duyurdu.