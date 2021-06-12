ABD, Ukrayna’ya 150 Milyon Dolarlık Askeri Yardım Yapacağını Açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, düzenlediği bir basın toplantısında, Washington’un, Ukrayna’ya 150 milyon dolarlık bir askeri yardım paketi sunulacağını açıkladı. Ukrayna’ya sunulacak bu askeri yardım paketinde, topçu ve havan tespit radarları ve insansız hava araçlarına karşı sinyal bozucular da dahil olacağını belirtti.

Pentagon Sözcüsü Kirby, açıklamasında, Bugün bakanlık, Ukrayna güçlerinin ülkelerinin toprak bütünlüğünü korumalarına ve NATO ile eşgüdümü geliştirmelerine yardımcı olmak adına, Ukrayna'ya güvenlik yardımı girişiminin bir parçası olarak 150 milyon dolarlık yeni paketi duyuruyor" ifadelerini kullandı.

Kirby, yardım paketinin 2 adet topçu ve havan tespit radarı, insansız hava araçlarına karşı sinyal bozucular, güvenli iletişim cihazları, elektronik harp ve tıbbi tahliye teçhizatını içerdiğini kaydetti.

Ukrayna'nın kendisini Rus saldırganlığına karşı daha iyi savunmasına yardımcı olmak için kullanılan ve Dışişleri Bakanlığı ile dış askeri finansman yoluyla finanse edilen para, "karşı topçu radarlarını, insansız hava sistemlerini, güvenli iletişim teçhizatını, elektronik savaş ve askeri tıbbi tahliye ekipmanını finanse edecek ve Ukrayna Hava Kuvvetleri üslerinin operasyonel güvenliğini ve kapasitesini geliştirmek için eğitim ve ekipmanların da sunulacağı kaydedildi.

Kongre tarafından 2021 mali yılı için tahsis edilen dolarlar, Ukrayna'nın savunma reformları ve yolsuzlukla mücadele çabalarında kaydettiği ilerlemeye bağlıydı. Pentagon basın sekreteri John Kirby Cuma günü daha sonra yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı'nın "Ukrayna'nın bu yıl savunma reformlarında yeterli ilerleme kaydettiğini onaylayabildiğini" söyledi.

Kirby, Pentagon'un "Ukrayna'yı Avrupa-Atlantik hedeflerini ilerletmek için NATO ilke ve standartlarına uygun reformları yürürlüğe koymaya teşvik etmeye devam ettiğini" sözlerine ekledi.

Pentagon ayrıca Mart ayında Ukrayna'ya 125 milyon dolar tahsis etmişti. Bu dolarlar iki silahlı Mark VI devriye botuna gitti; karşı topçu radarları ve taktik teçhizatı; uydu görüntüsü ve analiz yeteneği için destek; ve askeri tıbbi tedavi ve savaş tahliye prosedürleri için ekipmanlar da tahsis edilen paketin içindeydi.

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın Kırım'ı ülkeden ilhak ettiği 2014 yılından bu yana Ukrayna'ya 2,5 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı taahhüt etmek için Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi'ni kullandı.