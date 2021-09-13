Lübnan'daki Yakıt Krizi ABD ile Diplomatik Bir Anlaşmazlığa Yol Açtı

Lübnan'daki felç edici bir yakıt krizi, sürekli elektrik kesintilerine ve milyonlara su erişiminin kesilmesine neden oldu, ABD ile olası yaptırım ihlalleri konusunda diplomatik bir tartışmaya yol açtı ve Birleşmiş Milletler'i 10 milyon dolarlık yakıt yardımı sözü vermeye sevk etti.

Nakit sıkıntısı çeken ülke, Dünya Bankası'na göre modern tarihin en kötü ekonomik çöküşlerinden birinin pençesinde. Onlarca yıllık kronik kötü yönetim ve yolsuzluğa dayanan kriz, yerel para biriminin 2020'den bu yana değerinin yüzde 90'ını kaybettiğini ve aynı zaman diliminde gıda fiyatlarının beş katına çıktığını gördü.

Azalan yabancı rezervler ve yaygın kaçakçılık, devletin elektrik santrallerini çalıştırmak için yeterli yakıtı sağlayamadığı anlamına geliyor ve çoğu hane günde sadece iki ya da üç saat elektrikle mücadele ediyor.

Bu aynı zamanda ülkenin atık arıtma ve su tedarikini de etkiledi: BM, dört milyon insanın yakın zamanda güvenli suya erişimini kaybedeceği konusunda uyardı.

Bu arada dizel kıtlığı, vatandaşların şebeke gücü yerine güvendiği jeneratörlerin de günün çoğunda çalışamamasına neden oldu. Tüm bunlar, hastanelerin koğuşları kapatması, hizmetleri azaltması, kavurucu yaz sıcağına rağmen hava soğutma sistemlerini kapatması ve bazı noktalarda ventilatörleri ve diyaliz makinelerini kapatmak zorunda kalacakları konusunda uyarılar için internete başvurmaları gerektiği anlamına geliyordu.

Çarşamba günü Birleşmiş Milletler yakıt kriziyle mücadele için 10 milyon dolar ayırdı ve bunun 6 milyon doları Lübnan'daki birinci basamak sağlık merkezleri, dispanserler ve tıbbi soğuk zincir depolarındaki 65 hastaneyi desteklemek için kullanılacak. Geri kalanlar, kamuya açık su temini ve atık su arıtma sistemlerine yardımcı olacak ve giderek uygunsuz ve güvensiz hale gelen özel su taşımacılığına güvenen aileleri destekleyecek.

Ancak tırmanan yakıt krizi aynı zamanda diplomatik bir tartışmayı da ateşledi. ABD, Lübnan'ı, eski Başkan Donald Trump'ın 2018'de İran ile dünya güçleri arasındaki nükleer anlaşmadan Amerika'yı çekmesinin ardından Tahran'a uygulanan ABD yaptırımlarını ihlal edecek olan İran'dan bir yakıt sevkiyatını kabul etmemesi konusunda uyardı. Bu hafta Lübnan'ı ziyaret eden dört ABD senatöründen oluşan bir heyet, İran petrolünün ithalatının "ciddi zarar verici sonuçları" olabileceği konusunda uyardı.