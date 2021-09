Süveyş Kanalı Tekrar Tıkandı

Büyük bir gemi Perşembe günü Süveyş Kanalı'nda kısa bir süre karaya oturarak yoğun ticaret yolunu tıkadı ve diğer gemileri paralel bir kanaldan yönlendirmeye zorladı.

Yetkililer, Mart ayında kanalda mahsur kalan dev konteyner gemisi Ever Given ile hemen kıyaslamalara yol açan olayın, trafik aksamadan düzeltildiğini söyledi. Süveyş Kanalı Kurumu (SCA), 43.000 tonluk kargoya sahip Panama bandıralı dökme yük gemisi Coral Crystal'ın kanaldan güneye doğru giderken geçici bir sorun yaşadığını doğruladı.

Gemi kısa bir süre Süveyş Kanalı'nın kuzey kesiminde sıkışıp kaldı, ancak kısa süre sonra yeniden yüzdü. İzleme web sitesi MarineTraffic, Coral Crystal'ın Perşembe öğleden sonra kendi motorunu kullanarak tekrar güneye doğru hareket ettiğini ve doğu Sudan'da bir şehir olan Port Sudan'a doğru ilerlediğini gösterdi.

Taşıyıcının yaklaşık 12 deniz mili hızla hareket ettiği ve diğer büyük konteyner gemileriyle çevrili olduğu gösterildi. MarineTraffic, Coral Crystal'ın Mısır şehri El Qantara'nın hemen güneyinde kısa bir süre takılı kaldığını gösterdi. Raporlar, bölgeye gönderilen römorkörlerin gemiyi başarıyla yeniden yüzdürmesinin sadece 15 dakika sürdüğünü söyledi.

Bir kanal yetkilisi The National gazetesine verdiği demeçte, "Bir saatten kısa sürede çözülen küçük bir trafik sorunuydu" dedi. Kanalın bu noktasında, 2015 yılında Mısır cumhurbaşkanı Abdel Fattah Al-Sisi tarafından yaptırılan milyarlarca dolarlık bir altyapı projesi sayesinde, biri kuzeye giden trafik, diğeri güneye giden gemiler için iki kanal var. Altı gün boyunca hareket edemeyen Ever Given, kanalın paralel kanalı olmayan güney kesiminde karaya oturdu.

Mühendisler bu yılın başlarında 400 metrelik gemiyi kurtarmak için yarışırken yüzlerce gemi geçişi gerçekleştiremedi. Birçoğu, Afrika'nın güney ucundaki Ümit Burnu çevresinde ek yakıt ve diğer masraflar gerektiren çok daha uzun bir rotayı takip etmek zorunda kaldı.

Dünya denizcilik trafiğinin yaklaşık yüzde 15'i, Avrupa ile Asya arasındaki en kısa nakliye rotası olan Süveyş Kanalı'ndan geçmektedir. SCA, Mart ayındaki tıkanıklığın dünyaya 730 milyon sterlinden fazlaya mal olacağını iddia etti.

Konteyner gemisi nihayet 3 Ağustos'ta - planlanandan dört ay sonra - İngiltere'ye yanaştı ve haftalar sonra tamir edileceği Singapur'a giderken kanaldan sorunsuz bir dönüş yolculuğunu tamamladı.