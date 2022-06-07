Lübnan Ordusu Avrupa'ya Yelken Açmaya Çalışan 64 Kişiyi Tutukladı

Ordu komutanlığı, Lübnan ordusunun Avrupa'ya gitmek için kuzey Lübnan'dan denize açılmaya çalışan 64 kişiyi tutukladığını söyledi.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, sözde göçmenler - Lübnanlılar, Suriyeliler ve Filistinliler - Salı günü gözaltına alındı ​​ve kanayan ve hastaneye kaldırılan hamile bir kadın dışında sorgulandı.

Görünüşe göre göçmenler, tekneleri yola çıkmadan önce gözaltına alındı. Onlar kuzeydeki Trablus kentine birkaç kilometre uzaklıktaki Şeyh Znad bölgesi yakınlarında yakalandılar.

Girişim , 23 Nisan'da Lübnan'ın en büyük ikinci şehri ve ülkenin en fakir şehirlerinden biri olan Trablus açıklarında 60'tan fazla göçmeni taşıyan bir teknenin alabora olmasından haftalar sonra gerçekleşti.

Bu felakette yedi ceset kurtarıldı, 47 kişi kurtarıldı ve bazıları hala kayıp. Hayatta kalanlar o sırada Lübnan donanmasını göçmenlerin teknesine çarparak kazaya neden olmakla suçladılar.

Lübnan, 1 milyonu Suriyeli mülteci olmak üzere 6 milyonluk küçük bir ülke. Aynı zamanda, çoğu 1948'de İsrail'in kurulmasından sonra yerinden edilen insanların torunları olan on binlerce Filistinliye de ev sahipliği yapıyor.

2019'un sonlarında ekonomik krizin başlamasından bu yana , ülke nüfusunun dörtte üçünün yoksulluk içinde yaşaması , yakıt kıtlığının elektrik santrallerini kapanmaya zorlaması ve para biriminin değerinin düşmesiyle artan sayıda Lübnanlı ve Suriyeli Avrupa'ya göç etmeye başladı. görünürde sonu yok.

Göçmenler, kendilerini teknelerle Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya gibi Avrupa Birliği üyesi ülkelere götürmeyi vaat eden kaçakçılara genellikle binlerce dolar ödüyor.

Birleşmiş Milletler mülteci ajansı, Ocak ve Kasım 2021 arasında 186'sı Lübnanlı olmak üzere en az 1.570 kişinin Lübnan'dan deniz yoluyla ayrıldığını veya ayrılmaya çalıştığını söyledi.