Lübnan Lirasının Değeri Tüm Zamanların En Düşük Seviyesine Geriledi

Lübnan lirasının karaborsa değeri, ABD doları karşısında tüm zamanların en düşük seviyesi olan 35.600'e geriledi, sadece iki hafta içinde 26.800'den düştü ve Lübnan'ın ekonomik krizinin ülkeyi sakat bırakmaya devam edeceğinin bir işareti.

Döviz kuru gayri resmidir, ancak öncelikle Lübnan genelinde kullanılandır.

Lübnan lirasının değer kaybetmesi, dalgalanma etkisine neden oldu ve ülke için daha da fazla ekonomik zorluğa neden oldu.

Üç hafta içinde benzin fiyatları neredeyse yüzde 25 oranında artarken, hükümetin yakında ilaç sübvansiyonlarını daha da geri alması ve fiyatlarını artırması bekleniyor.

Bu arada, Lübnanlı yetkililer buğday kıtlığını hafifletmek için geçici önlemler almaya devam ediyor.

Bu hızlı çözülme, nakit sıkıntısı çeken Lübnan'ın yeni bir parlamento seçmesinden sadece 10 gün sonra, üç yıldan kısa bir sürede değerinin yüzde 90'ını kaybeden kırılgan para birimi için birkaç aylık göreceli sakinliğin ardından geldi.

Yetkililer öncelikle küresel enflasyonu ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının uluslararası buğday ve yakıt fiyatları üzerindeki etkisini suçluyorlar. Ancak uzmanlar, iç nedenlerin Lübnan'da şu anda var olan ekonomik koşulların yaratılmasında büyük rol oynadığını söylüyor.

Mali danışman Michel Kozah, El Cezire'ye verdiği demeçte, "Küresel fiyatlar değiştiğinde, Lübnan bir kez değil, iki kez vuruluyor" dedi. Çünkü Lübnan lirasının değerini koruyamıyoruz" dedi.

Daha fazla geçici önlem, daha az kaynak

Lübnan, 2022'ye benzer koşullarda girdi ve Lübnan lirasının değeri Noel sezonundan sonra değer kaybetmeye başladı.

Bununla birlikte, merkez bankası, döviz kuru platformu Sayrafa'yı finanse etmek için yabancı rezervlerinden dolar harcayarak bunu dengeleyebildi.

Bu, merkez bankasının karaborsadan daha tercih edilebilir bir döviz kuru sunmasını sağladı ve bankaları ve işletmeleri dolarlarını Sayrafa'dan satın almaya teşvik etti.

Bunun etkisi, Lübnan lirasının piyasaya akın etmesinin azalması – böylece değerinin artması – ve aynı zamanda karaborsadaki gayri resmi paralel oranın zayıflaması oldu.

Kozah, "Merkez bankası Lübnan lirasını piyasadan uzaklaştıracak ve oranı sabit tutmak için dolar atacak" dedi.

Politika başlangıçta bir başarıydı. Ocak ayının ortasına gelindiğinde, Lübnan lirasının 24 saat içinde dolar karşısındaki değeri 31.000'in üstünden 28.000'in biraz altına düştü.

Ancak Lübnan'ın kaynakları sınırlı ve finansal sihirbazlığın bu son örneği sürdürülebilir değildi.

Merkez Bankası'nın yabancı rezervlerinin sadece 11 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor ve bu da 1 milyar doların biraz üzerinde Uluslararası Para Fonu Özel Çekme Haklarını içeriyor - sabit para birimine dönüştürülebilen uluslararası bir varlık.

IMF, ülkelerin COVID-19'un ekonomik etkisiyle başa çıkmalarına yardımcı olmak için nakit enjeksiyonu sağlamak üzere SDR'leri tanıttı.

Lübnan'ın neredeyse tüm mallarını ithal etmeye bağımlılığı ve bankalarının Ağustos 2019'dan bu yana tahmini 69 milyar dolar kaybetmesi, ülkenin acı çektiği anlamına geliyor.

Ve para biriminin kontrolden çıkmasıyla birlikte, Lübnan'ın dörtte üçü yoksulluk içinde yaşayan sıkıntılı nüfusu, yakıt ve ilaç istifleyen ithalatçıların nüfusun çoğunu benzin, elektrik için dizel ve karaborsadan hayat kurtaran ilaçlar almaya zorladığı geçen yazın tekrarlanmasından korkuyor.

Siyasi ve ekonomik araştırmacı Karim Merhej, "Korkutucu olan şey, geçen yaz olduğu gibi ithalatçıların mal istiflediğini ve fiyatların yükselmesini beklediğini görüyoruz" dedi ve Lübnan hükümetinin istifçilik, kaçakçılık ve yasadışı fiyat artışlarını bastıracak kaynaklara sahip olmadığını da sözlerine ekledi. "Bu Vahşi Batı, herkes için özgür bir durum."

'İleriye giden tek yol'

Azalan kaynaklar, şu anda sınırlı bir bekçi kapasitesinde çalışan bir kabine ve henüz toplanmamış bölünmüş yeni bir parlamento ile Lübnan zor bir yaz geçiriyor. Temmuz ayında cep telefonu faturaları beş kat daha pahalı olacağı ve internet faturaları neredeyse üç katına çıkacağı için enflasyon zaten kötüleşmeye başladı.

Yaklaşık bir düzine diğer düzen karşıtı adayla birlikte seçimlerde sürpriz bir atılım gerçekleştiren yeni seçilen politikacı Mark Daou, Lübnan'da siyasi felç olmadığından ve ülkedeki politikacıların reformları yürürlüğe koyduğundan emin olmanın kendilerine bağlı olacağını söylüyor.

Daou, "Sermaye kontrolleri, bankacılık gizliliği, yargı bağımsızlığı ve diğer birkaç gibi finansal reformlar, güveni yeniden kazanmak ve piyasaları istikrara kavuşturmak için temeldir" dedi. "Yeni milletvekillerinin parlamentoda bazı olumlu dinamikler getireceğini ve blokları uygun politikaları bir araya getirmeye ve yürütmeye zorlayacağını düşünüyorum."

Ülkenin yeni parliamenleri, bir araya geldiğinde boşa harcayacak çok az zamanı olan uzun bir görev listesine sahiptir.

Milletvekillerinin hızla yeni bir başbakan ataması ve yeni ve uygulanabilir bir hükümet kurmak için istişarelerde bulunması gerekiyor.