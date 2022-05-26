Acele Edin! O Bankalar, Yeni Müşteri Olanlara 6 Bin TL Faizsiz Kredi Veriyor! Para problemlerinizi gidermeye çalışan bankalar tarafından peş peşe yapılan açıklamalara bakıldığında yeni müşteri olanları 6000 TL tutarında faizsiz ve kefilsiz kredi verilecek. Detaylar haberimizde...

İşbank Emeklilere Hoş Geldin Kredi Kampanyası Detayları Neler?

İş Bankası resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre 3 yıllık imza atan vatandaşlara emekli promosyonu adı altında 2500 TL para verilecek. Duyurunun devamında ise yeni müşteri oranları 6.000 TL tutarında 36 aylık vade seçeneği ile faizsiz kredi verilecek.

Vakıfbank'tan Tanışma Kredisi Kampanyası

Tanışma kampanyası kapsamında faaliyet gösteren bir başka banka ise Vakıfbank olarak karşımıza çıktı. Buna göre Vakıfbank'tan toplamda 1.500.000 TL'ye varan vadeli mevduat hesapları açısından oldukça avantajlı mevduat oranları sunuyor. Tanışma faizi kapsamında sunulmakta olan Vakıfbank tanışma faizi kredisi kampanyası, TL döviz cinsinden 32 ile 105 gün vade ile Amerikan doları, Euro döviz cinsinde ise 32 ile 370 gün vadeye kadar Açılabilir. Sizler de kendinize en yakın Vakıfbank şubesine giderek 15 gün içerisinde hesap açarak mevduatın avantajlarından faydalanabilirsiniz.

Garanti Bankası'ndan Hoş Geldin Fırsatı

Garanti Bankası, mobil bankacılık uygulaması üzerinden bankanın müşterisi bulunması ile bireysel kredi kartı başvuru işlemlerinin yapılması durumunda 6.000 TL tutarında kefilsiz ve faizsiz kredi vereceğini açıkladı. Bu kampanyaya katılım sağlamak isteyen vatandaşların görevli Bankası şubeleri üzerinden başvuru işlemlerinin yapılması mümkün olabileceği gibi diğer taraftan Garanti Bankası mobil bankacılık ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvuru işlemlerinin yapılması mümkündür.