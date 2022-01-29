Lübnan Hizbullah'ın Silahlarını 'Teslim Etmeyecek'

Ülkenin dışişleri bakanı, ilişkileri düzeltmek için Körfez Arap mevkidaşlarıyla görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada, Lübnan'ın Hizbullah'ın silahlarını "teslim etmeyeceğini" söyledi.

Suudi Arabistan ve müttefikleri, zamanın Enformasyon Bakanı George Kordahi'nin Yemen'e Riyad liderliğindeki askeri müdahaleyi eleştiren yorumlarının yayınlanmasının ardından Lübnan ile diplomatik ilişkileri askıya aldı. Hizbullah'ın müttefiki Kordahi Aralık ayında istifa etmişti.

“Ben (Kuveyt'e) Hizbullah'ın silahlarını teslim etmeyeceğim. Hizbullah'ın varlığına son vermeyeceğim, Lübnan'da bu söz konusu değil. Diyalog için gidiyoruz, ”dedi Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bou Habib El Cezire'ye verdiği demeçte, Beyrut ile Körfez Arap ülkeleri arasındaki ilişkileri düzeltmeyi amaçlayan bir toplantıya atıfta bulundu.

Reuters'in bildirdiğine göre, Körfez'deki kaygılara bir selam olarak, Lübnan, Körfez'deki ilişkilerin iyileştirilmesi için Körfez şartlarına yanıt veren bir hükümet mektubu taslağına aşina olan kaynaklara göre, ülkenin "Arap ülkelerini ihlal eden faaliyetler için bir fırlatma rampası" olmayacağını söyleyecek.

Lübnan, İran'ın yakın bir müttefiki olan Hizbullah silahlı grubunun Beyrut'ta ve bölgede daha da güçlenmesi nedeniyle sıkıntı yaşayan ilişkilerin çözülmesine ilişkin şartlara yanıtını vermek üzere Cumartesi günü Kuveyt'teki toplantıda olacak.

Hizbullah, İran'ın Yemen'de İran ile uyumlu Husilere yardım ettiğini söyleyen ABD müttefiki Körfez Arap ülkeleriyle bölgesel nüfuz mücadelesinde İran'ı destekliyor.

Uluslararası kabul görmüş Devlet Başkanı Abd-Rabbu Mansour Hadi hükümetini yeniden kurmayı amaçlayan Yemen savaşı, BM'nin dünyanın en kötü insani krizi olarak adlandırdığı duruma yol açtı.

1982'de İran Devrim Muhafızları tarafından kurulan Hizbullah'ın güçlü bir milis gücü var. Hizbullah savaşçıları, Suriye de dahil olmak üzere bölgedeki İran yanlısı müttefikleri destekledi.

Grup ve müttefikleri, Lübnan devlet politikası üzerinde de önemli bir etkiye sahip.

Ayrışma

Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasır el-Mohammad al-Sabah tarafından 22 Ocak'ta Beyrut'a iletilen şartlar arasında, 2004'te kabul edilen 1559 sayılı Karar ve sivil toplum kuruluşlarının silahsızlandırılması çağrısı da dahil olmak üzere BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması için bir zaman çerçevesi belirlenmesi yer alıyor. Lübnan'daki devlet milisleri.

Reuters tarafından görülen hükümetin tepkisinin bir taslağı, Lübnan'ın "iç barışı ve ulusal istikrarı sağlamak için" BM kararlarına saygı duyduğunu ifade ederek konuyu geçiştiriyor.

Ancak belirli bir BM kararından veya bunları uygulamak için herhangi bir adımdan söz etmiyor.

Bou Habib, El Cezire'ye Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını gerektiren 1559 sayılı kararı uygulamanın “zaman alacağını” söyledi.

Körfez çatlağı, Dünya Bankası'nın şimdiye kadar kaydedilen en keskin bunalımlardan biri olarak tanımladığı bir mali krizle mücadele ederken Lübnan'ın karşı karşıya olduğu zorluklara yenilerini ekledi.

Krizin kökleri Suudi Arabistan'ın, bir zamanlar geleneksel bir Suudi müttefiki olan ve petrol zengini krallıktan mali yardım alan Lübnan da dahil olmak üzere bölgede İran'ın artan etkisine ilişkin tedirginliğinden kaynaklanıyor.

Ocak ayı başlarında, Şii hareketi Hizbullah'ın lideri Hassan Nasrallah, Riyad'ı "aşırı İslamcı ideolojiyi" yaymakla suçlayarak krallığa karşı sözlü bir saldırı başlattı.

Kuveyt dışişleri bakanının geçen hafta Beyrut'a yaptığı ziyaret, ayrılıktan bu yana ilk ziyaret oldu. Lübnan'ın Körfez Arap ülkelerine yönelik düşmanca eylemler veya sözler için bir platform olmaması gerektiğini ve Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) üyelerinin Lübnan halkına sempati duyduğunu söyledi.

Reuters tarafından görülen taslak mektupta Lübnan, bölgesel çatışmalardan ayrılma politikasını “sözlü ve fiilen” taahhüt ediyor - bu, Hizbullah'ın Suriye'ye savaşçıları konuşlandırmasına rağmen birbirini takip eden hükümetler tarafından benimsenen bir politika.

Ayrıca, Körfez Arap ülkelerine uyuşturucu kaçakçılığını önlemek için Lübnan'ın diğer Arap ülkeleriyle işbirliği içinde aldığı önlemleri güçlendirmeyi taahhüt ediyor.

Hizbullah'ın hasımları, Hizbullah'ı bölgesel uyuşturucu ticaretiyle bağlantı kurmakla suçluyor - bu, Hizbullah'ın inkar ettiği bir şey. Aralık ayında KİK, Lübnan'ı sınır kontrollerini sıkılaştırmaya ve Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerine ihracat yoluyla uyuşturucu kaçakçılığını caydırmak için önlemler almaya çağırdı.