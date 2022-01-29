BM İnsan Hakları Şefi, Myanmar Krizine Verilen Yanıtın 'Etkisiz' Olduğunu Söyledi

Birleşmiş Milletler insan hakları şefi, dünya liderlerini Myanmar'ın askeri yöneticilerine ülkenin kendi halkına yönelik şiddeti durdurmaları ve sivil yönetimi hızla geri getirmeleri için baskıyı artırmaya çağırdı.

BM insan hakları sorumlusu Michelle Bachelet, ordunun ülkede iktidarı ele geçirmesinin üzerinden neredeyse bir yıl geçmesine rağmen, ülke halkının kaybedilen yaşamlar ve özgürlükler açısından yüksek bir bedel ödediğini söyledi.

Bachelet, darbenin ve ardından gelen şiddetin neredeyse evrensel olarak kınanmasına rağmen, uluslararası tepkiyi "etkisiz" olarak nitelendirerek, "krizin büyüklüğüne orantılı bir aciliyet duygusundan yoksun" olduğunu söyledi.

Myanmar'da insan haklarını ve demokrasiyi restore etmek ve sistemik insan hakları ihlalleri ve ihlallerinin faillerinden hesap sorulmasını sağlamak için acil ve yenilenmiş bir çabanın zamanı geldi” dedi.

Eski Şili cumhurbaşkanı, BM Güvenlik Konseyi ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin darbe liderlerini insani yardım erişimini kolaylaştırmaya ikna etmek için yeterli çabayı göstermediğini söyledi.

Bachelet, Myanmar'da uluslararası topluma onları terk etmemeleri için yalvaran sivil özgürlükler savunucularıyla konuştuğunu söyledi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, “Bölgedeki ve ötesindeki hükümetleri ve işletmeleri bu savunmayı dinlemeye çağırıyorum” dedi.

Myanmar ordusu geçen yıl 1 Şubat'ta iktidarı ele geçirerek sivil hükümeti devirdi ve fiili lideri Aung San Suu Kyi'yi tutukladı.

Kanlı darbe

Darbeden bu yana ordu, muhaliflere kanlı bir baskı uyguladı.

BM İnsan Hakları Ofisi, darbeden bu yana en az 1.500 kişinin ordu tarafından muhalifleri ezmek için acımasız bir çabayla öldürüldüğünü, binlerce kişinin daha geniş çaplı silahlı çatışma ve şiddette öldürüleceğini söyledi.

Ofis, en az 11.787 kişinin orduya karşı olduklarını ifade ettikleri için keyfi olarak gözaltına alındığını ve bunlardan 8,792'sinin gözaltında tutulduğunu söyledi.

Gözaltında en az 290 kişinin öldüğü, bunların çoğu muhtemelen işkence kullanımından kaynaklandı.

Bachelet, mevcut krizin, askeri liderliğin dört yıl önce Rohingya azınlığa karşı bir şiddet kampanyası yürütürken cezasız kalması üzerine kurulduğunu söyledi.

“Cezasızlık hüküm sürdüğü sürece Myanmar'da istikrar bir hayal olacaktır. Ordunun hesap verebilirliği, ileriye dönük herhangi bir çözüm için çok önemli olmaya devam ediyor - insanlar ezici bir çoğunlukla bunu talep ediyor ”dedi.

Bachelet'in ofisi, darbeden bu yana Myanmar'daki insan hakları durumunu detaylandıran Mart ayında bir rapor yayınlayacak.