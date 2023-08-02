Akaryakıt fiyatlarında son zamanlarda yalanan artışlar nedeniyle araç sahipleri zor zamanlar geçiriyor. Bazı araç sahipleri, uzun zamandır araçlarını yerinden kaldırmak istemiyor. Araç sahipleri kadar hiç aracı olmayanlar da zamlardan etkileniyor. Zamlar nedeniyle toplu taşıma araçlarının fiyatları yükseliyor. Belediye otobüsü, taksi, minibüs fiyatları her geçen gün yükseliyor. Bazı şehirlerde yapılan zam oranı %50’yi geçiyor.

Akaryakıt zamlarının farklı nedenleri bulunuyor. Zamlar, döviz kuru kaynaklı olarak ortaya çıkabiliyor. Aynı zamanda OPEC ülkelerinde petrol arzının kısıtlanması da zamlara yol açıyor. Artan brent petrol fiyatı da zamlara yol açabiliyor. Brent petrol, 85,59 dolardan seyrediyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin 36,01 TL

Motorin 36,31 TL

LPG 15,83 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin 36,08 TL

Motorin 36,37 TL

LPG 16,29 TL

Ankara’da 2 Ağustos fiyatları:

Benzin 36,55 TL

Motorin 36,87 TL

LPG 16,29 TL

İzmir için 2 Ağustos fiyatları:

Benzin 36,56 TL

Motorin 36,99 TL

LPG 16,00 TL

AKARYAKITTTA ARTIŞ SÜRER Mİ?

Akaryakıtta artışın devam etmesi, araç sahiplerinin korkulu rüyası haline geldi. Araç sahipleri hem artan akaryakıt masraflarıyla hem de artan sigorta, bakım, onarım masraflarıyla baş etmek zorunda kalıyor.

Araç sahiplerinin merak ettiği konulardan biri zamların devam edip etmemesi oluyor. Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarında bir an evvel indirim yapılmasını istiyor. Araç sahipleri, fiyatları kontrol etmeden akaryakıt almaya gitmiyor. Zamlar, fiyatlara yansımadan yakıt almaya çalışan araç sahipleri, fiyatları takip etmeyi elden bırakmıyor.

Akaryakıt zamlarının nedeni, brent petroldeki artıştan da kaynaklanıyor. Brent petrolde meydana gelen artış sebebiyle akaryakıtta artış söz konusu oluyor. Tüm şehirlerde akaryakıt fiyatları, rafineri uzaklığına bağlı olarak değişiyor. Benzin ve motorine sık sık zam yapılmasına alışık olan araç sahipleri, son gelen 2 TL 3 kuruş LPG zammıyla sarsıldı.