Seversin Dizisi Bitiyor Mu, Final Mi Yapacak? İlayda Alişan'dan Veda Paylaşımı Geldi

Seversin isimli televizyon dizisi projesi romantik komedi türünde Kanal D ekranlarında yayınlanıyor ve izleyici karşısına çıkıyor. Yaz ekranında Kanal D ekranlarında yayınlanarak seyirci ile buluşmaya başlayan romantik komedi projesi Burak Yörük ve İlayda Alişan gibi genç ve sevilen iki oyuncu başrolde buluşturmuştu. Sadık bir izleyici kitlesine sahip olan Seversin dizisi Burak Yörük ve İlayda Alişan'ın partnerliği ve oyunculuk performansı ile çok beğenilmişti. Sosyal medya paylaşımı üzerinden söz konusu diziye veda eden ünlü oyuncu İlayda Alişan ise Çarşamba akşamlarında yayınlanan dizi hayranlarının dikkatini çekti.

Sosyal medya hesabı üzerinden dizinin yeni sezonda veda edip etmeyeceği hakkında bilgi toplamaya çalışan izleyici grubu Instagram sayfasında İlayda Alişan'ın gözü yaşlı bir fotoğrafını gördü ve dizinin final yapacağını düşündü.

Dizinin izleyici grubu Tolga ile Asya'nın ilişkilerini her hafta keyif içerisinde izliyor ve sonraki bölümlerde yaşanacak olan gelişmeleri merak ediyordu. Sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir veda paylaşımında bulunan ünlü oyuncu İlayda Alişan dizinin izleyici grubuna söz konusu projenin biteceğini düşündürttü.

Fakat çok geçmeden durumun farklı olduğu anlaşıldı ve İlayda Alişan'ın yapmış olduğu bu paylaşımın sebebinin dizinin final yapacak olmaması olduğu öğrenildi. Ünlü isim Masumiyet isim dizi projesinde hızlı bir çıkışa imza atması ardından bu defa romantik komedi projesinde seyirci kitlesini kendisine hayran bırakmaya başladı ve güçlü bir oyunculuk performans sergiledi. Partneri ile kamera karşısındaki uyumu ile ilgi çeken ve performansı ile büyüleyen ünlü isim Burak Yörük ile de oldukça iyi anlaşıyor.

Söz konusu dizi yaz boyunca ekranlarda yayınlanmış ve yeni bölümlerini izleyici kitlesiyle buluşturarak Kanal D ekranlarının sevilen bir projesi olmuştu. 15. bölümünü bu hafta çarşamba akşamında yayınlanacak olan Seversin dizisi henüz gün de değiştirmedi ve kendi gününde yayın hayatına devam etme kararı aldı. Dizinin yayınlanan fragmanında Seversin dizisinin 15. bölümünün final olmadığı yönünde bilgilere de ulaşıldı.

Her zamanki gününde 15. bölümü ile yeni bölüm ibaresi kullanarak yayınlanacak olan Seversin isimli başarılı televizyon dizisi projesi bazı değişimleri de beraberinde getirecek. Fakat dizide bir ayrılığın yaşandığı öğrenildi ve yönetmen Serdar Gözelekli’nin projeye veda ettiği yönünde açıklamalar yapıldı. Seversin dizisini 1. bölümü itibarıyla çeken yönetmenin oyuncu kadrosuna veda etmesi İlayda Alişan tarafından yapılan veda paylaşımını da açıkladı.

Yönetmen Gözelekli’ye sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşım ile veda eden ünlü oyuncu İlayda Alişan setteki son gününü paylaştı ve paylaştığı fotoğrafın altına duygusal bir söz yazdı. Ünlü isim dizinin yayınlanan 15. bölümünün son sahnesinin çekilmesi sonrasında oyuncu kadrosuna ve tüm ekibe veda eden yönetmenine sarıldığı o anları gözler önüne serdi ve duygularına hakim olamadığını açıkladı.

Dizi hakkında son zamanlarda dikkat çeken en önemli gelişme başrol oyuncusu İlayda Alişan'ın sosyal medya hesabı üzerinden imza attığı bu paylaşım oldu. Duygu yüklü bir veda yazısı yazan ve gözü Yaşlı fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu İlayda Alişan başta seyirci kitlesine dizinein final yapacağını düşündürttü fakat çok geçmeden durum anlaşıldı. Henüz dizi hakkında bir final durumunun söz konusu olmadığı öğrenilirken dizinin yeni sezonda farklı bir yönetmen ile yayın hayatına devam edeceği düşünülüyor.