Londra’da Binlerce Kişi Protesto İçin Sokağa Döküldü

Bazı küçük protestoların yanı sıra Westminster, Lambeth ve Southwark'ta sokağa çıkma yasağı ve iklim değişikliği gösterileri sürüyor.

Metropolitan Polisi Cuma günü başkentin üç bölgesinde düzenlediği baskınlarda 12 kişiyi tutukladı ve protestolarla bağlantılı eşyalara el koydu.

Güç, tutuklamaların suç faaliyeti olasılığını azaltmak için "proaktif eylem" olduğunu ekledi.

Memurlar, bambu yapılara, kilitli ekipmanlara ve diğer eşyalara el koydu. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Cumartesi günü Londra'nın merkezindeki sokaklarda binlerce protestocunun yürüyüş yaptığı görüldü. Göstericiler Downing Caddesi'nin dışındaki sokakları doldurdu. Kalabalıklar "yazık sana" diye bağırırken, ardından uzun süre yuhalamalar yapıldı. Bazı protestocuların Parlamento Binası'na tenis topları attığı görüldü. İsmini vermek istemeyen bir protestocu, "Üstlerinde küçük mesajlar var. Çoğu pek hoş değil" dedi.

Zor ekonomik şartlar ya da Filistin, karantina ya da NHS olsun, her yaştan ve kökenden kampanyacılar seslerini bugün duyurmak istediler. Pandemi protestoları durdurdu, ancak bugün göstericiler sokağa döküldü.

Amaç önemli değildi, tüm gruplar birbirine karıştı ve yan yana şarkı söyledi. Binlerce kişi pankartlar, bayraklar ve tanıdık tezahüratlarla Regent Caddesi'ne geldi. Polis, yürüyüşlerin başkentten geçmesine izin veren yolları kapattı, ancak bazı araçlar yolda durduruldu. Memurlar varlıklarını bildirdiler, ancak olayların gerçekleşmesine izin vermek için geri çekildiler.

İklim protestocuları Extinction Rebellion, baskınlardan birinin bir sanat ve mimari yardım kuruluşu olan Antepavilion merkezinde gerçekleştiğini söyledi.

Extinction Rebellion, grubun Eylül ayında Broxbourne baskı işlerine yönelik ablukası sırasında kullanılan birkaç bambu yapının sanat enstalasyonuna el konulduğunu söyledi. Antepavilion ödülü kazanan yapılar sergilendi. Bir sözcü, "Bildiğimiz kadarıyla, tutuklananların geçen Eylül'deki protestoyla veya Extinction Rebellion grubu ile hiçbir ilgisi yok" dedi. Kampanya grubu, Extinction Rebellion sanat fabrikasında dört üyenin daha tutuklandığını ekledi. Extinction Rebellion, karantina karşıtı yürüyüşün yanı sıra Kill the Bill gösterisi düzenledi.

Protesto, İngiltere ve Galler'deki polise çok gürültülü veya rahatsız edici olarak kabul edilenler de dahil olmak üzere şiddet içermeyen protestolara koşullar dayatmak için daha fazla yetki vermeyi öneren Polis, Suç, Ceza ve Mahkemeler Yasası tarafından başlatıldı.

Başkomiser Joe Stokoe şunları söyledi: "Polislik planımız, herhangi bir toplantının yasal, güvenli ve ciddi aksamalara neden olmamasını sağlamak için protesto edenlerle meşgul olan memurlarla orantılı olacaktır. Hafta sonu Londra'daki bir protestoya katılmaya gelen herkesi, bunu barışçıl ve sorumlu bir şekilde yapmaya çağırıyoruz. Bazı protesto gruplarının özellikle bazı iş yerlerini bozmayı veya mülke zarar verme potansiyeline sahip olmayı amaçladığına inanıyoruz. Böyle bir şey olursa, suç işlenmesini önlemek veya suç işleyen herhangi biriyle muhatap olmak için gereken önlemleri alacağız” dedi.