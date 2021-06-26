5 Dakikada 5000 TL 10 Dakikada 10000 TL Kredi Veriliyor, Hesaplara Yatan Krediler Duyuruldu

Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Yapı Kredi Bankası üzerinden yapılan yeni duyuru ile birlikte 5 dakikada 5000 TL'ye kadar 10 dakikada 10000 TL'ye kadar hemen onay alabileceksiniz. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler bankanın kredi politikalarına göre uygun faizlerle kredi kullanabilecekler. Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşteriler belirli şartları uygun olması durumunda bu kredileri hemen anında alabileceklerdir. Yapı Kredi Bankası, özellikle banka kredi notu yüksek olan kişilere daha düşük faiz oranları ile birlikte kredi onayı verecek.

Pandemi dönemi sebebiyle yapılan bu kredi kampanyası ile birlikte 10000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeli olarak kredi imkanı sunulacaktır. 36 ay vadeli kredi kullanan kişiler, ilk taksit ödemesinde dilerlerse 3 ay erteleme yapacaktır. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesinden yapılan duyuruyla birlikte başvuru rekoru bekleniyor.

5 dakikada 5000 TL 10 dakikada 10000 TL kredi

İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler, Yapı Kredi Bankası şartlarına uygun olması gerekiyor. Özellikle banka kredi notu en az 1200 ve üzerinde olması şarttır. Daha önce bankalardan kredi veya kredi kartı kullanmanız gerekiyor.

Banka yapmış olduğu açıklama sonrasında kredi kullanacak olan kişilerin ayrıca bankalardaki ödemelerini de düzenli olması gerektiğini söyledi. Banka bu şekilde yapacağı kredi başvurularını hemen değerlendirmeye alacak ve şartları uygun olan kişilere düşük faizli krediler verecek.

Başvuru yapmak isteyen kişilere SMS ile hemen onay alabilecekleri, SMS kredi başvurusu yapmak için 5000 TL'ye kadar onay alınacak olan kişilere 5 dakika içerisinde kredi sonucu gelecektir. Yapı Kredi Bankası internet sitesi ve Yapı Kredi Bankası ATM'si üzerinden de kredi başvurusu yapılabilecek. Bu şekilde yaptığınız kredi başvurularının sonucu da 10 dakika içerisinde sizin cep telefonunuza gelecek.

Başvuru sonucu uygun olan kişiler banka şubelerine giderek kredilerini kullanabilirler. Ayrıca bankada hesabı olan kişilerde internet bankacılık larını kullanarak hemen onay alabileceklerdir. Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte emekli olan çalışan esnaf olan ve devlet memuru olan herkes ile birlikte çiftçi olan vatandaşlarımıza da kredi imkanı sağlayacaktır.

Kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler belirli şartları uygun olması durumunda hemen onay alacaklardır. Yukarıda belirttiğimiz şartlara uygun olan müşteriler için en kolay başvuru yöntemlerinden birtanesi SMS ile kredi başvuru yöntemidir.

Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek buradan kredi başvurunuzu hızlı birşekilde yapabileceksiniz. Cep telefonu üzerinden atmış olduğunuz mesaj ile birlikte ücretli bir mesaj atacağınız için cep telefonumuzda lira olması gerekiyor. Yapı Kredi Bankası, SMS kredi başvurusu için cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek Bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderin. Kredi başvurusunu SMS ile yaptıktan hemen sonra 5 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı, alacağınız sizlerin, cep telefona gelen mesaj ile gösterilecektir. Onaylı mesajı en yakın banka şubesine giderek kullanabilirsiniz.