Lokma Ispanak Nasıl Yapılır? Lokma Ispanak Tarifi!

Lokma ıspanak tarifinin malzemeleri arasında ince uzun doğranmış 120 gram ıspanak, 2 diş ince doğranmış sarımsak, küçük küp doğranmış 1 adet kuru soğan, 10 ml. zeytinyağı, 30 gram krema, tuz, karabiber ve 30 gram rende mozarella peyniri bulunmaktadır.

Kişnişli ekşi krema malzemeleri arasında ise 15 gram süzme yoğurt, 60 gram krema, 20 gram taze kişniş ve tuz vardır. Kaplama harcı malzemeleri arasında da 1 adet yumurta, 15 gram galeta unu ve 50 gram panko bulunmaktadır. İşte lokma ıspanak tarifi hakkında püf noktaları ve yemeğin hazırlanması sırasında dikkat edilmesi gereken konular…

İlk olarak sarımsak ve kuru soğan 2 3 dakika boyunca zeytinyağı ile tavada kavrulur daha sonra ıspanak eklenir ve kavrulmaya devam edilir. Krema da ilave edilir ve yüksek ateşte 1 2 dakika süreli çekilir. Hazırlanan karışımın üzerine tuz ile karabiber ilave edilir ve ince delikli süzgeçten sürdürülmesi ardından rende mozarella peyniri ile karıştırılır. Karışım soğumaya bırakılır ve soğumuş olan harç kaşıkla 5 eşit parçaya bölünüp top haline getirilir.

Kaplama harcının hazırlanması için ise yumurta ilk olarak bir kasede çırpılır. Galeta unu, yumurta ve panko ayrı ayrı kaplara alınır ve ıspanak harcı top haline getirilir. Sırası ile yumurta, galeta unu bulayıp panelenir. Lokma ıspanak yemeğinin servise hazır hale getirilmesi için yapılacak olan son hamleler haberimizin devamında yer almaktadır.

Kişnişli ekşi krema yapmak için eserlerin bir kasede yoğurt, krema ve lime suyu çırpılır ve karışımın üzerine tuz eklenir. Daha sonra taze kişnişler ilave edilip blenderdan geçirilir ve lokma ıspanaklar derin yağda kızartılır. Burada dikkat edilmesi gereken konu ise kişnişli ekşi krema ile beraber servis etmek olacaktır.