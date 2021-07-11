İstanbul Boğazı'nda İskele Parçalandı, Müşteriler Kafeden Kaçtı!

İstanbul'da yaşanan olay sırasında boğazdan geçmekte olan savaş gemilerinin aşırı hız sebebi ile oluşturmuş olduğu sert dalgalar ardından Üsküdar'da bulunan bir kafeye su bastığı haberine ulaşıldı. Bununla birlikte balıkçılara ait olan ahşap iskelenin parçalanması da dikkat çeken bir gelişme oldu. Dalgalar kafeye vurmaya başlarken kafede oturan müşteriler de kafeden hızlı bir şekilde kaçmaya başladı ve korku dolu dakikalar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte İstanbul Boğazı'nda geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve kafede oturan müşterilerin kaçması ile sonuçlanan olay hakkında detaylı bilgiler ve merak edilenler…

Geçtiğimiz günlerde Çengelköy sahilinde meydana gelen korkunç olay hakkında edinilen son bilgilere göre yabancı uyruklu olan savaş gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan geçtiği sırada normal seyir hızının üstüne çıkılması sebebi ile oluşan sert dalgalar sahil şeridinde bulunan balıkçı iskelesine ve kafeye vurmaya başladı. Normal seyir hızının üstüne çıkılması nedeni ile oluşan şiddetli dalgaların vurduğu kafe içerisinde oturan müşteriler de ani bir şekilde sular içerisinde kaldı. O sırada vatandaşlar kafeden kaçmaya başlarken balıkçı iskeleleri de şiddetli dalgalara dayanamadı ve parçalandı. Yaşanan korku dolu dakikalar olay yerinde bulunan vatandaşların cep telefonları tarafından kayıt altına alındı.

Meydana gelen olay hakkında açıklamalarda bulunan kafe işletmecisi İsmet Morgül ise geçtiğimiz günlerde yabancı uyruklu savaş gemilerinin geçişi olduğunu, bugüne kadar hiç karşılaşmadıkları bir durum ile karşı karşıya geldiklerini söyledi. Gemilerin oluşturmuş olduğu sert dalgaların kıyıya vurduğunu açıklayan Morgül, o sırada içeride müşterilerin bulunduğunu da söyledi. Art arda büyük dalgaların geldiği zaman herkesten kaçmaya başladığı ifade eden kafe işletmecisi İsmet Morgül, normal hızların üzerinde hareket etmeye başlayınca dalgaların ve sert bir şekilde vurduğunu söyledi. Bunun yanı sıra kayıkçıların iskele olarak kullandıkları alanda parçalandıkları bilgileri de paylaşıldı.