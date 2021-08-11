Lionel Messi, Paris St-Germain ile İki Yıllık Anlaşma İmzaladı

34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde üçüncü yıl seçeneği de bulunuyor.

Messi, oynadığı tek kulüp olan Barca'dan La Liga'nın finansal fair play kuralları uyarınca yeni bir anlaşmayı karşılayamadığı için ayrıldı.

Arjantinli yıldız, "Kariyerimde Paris'te yeni bir sayfa açmak için sabırsızlanıyorum. Kulüp ve vizyonu benim hırslarımla mükemmel bir uyum içinde" dedi.

"Buradaki oyuncuların ve personelin ne kadar yetenekli olduğunu biliyorum. Onlarla birlikte kulüp ve taraftarlar için harika bir şey inşa etmeye kararlıyım. Parc des Princes sahasına ayak basmak için sabırsızlanıyorum."

PSG başkanı Nasser al-Khelaifi, "Lionel Messi'nin Paris St-Germain'e katılmayı seçmesinden çok memnunum ve onu ailesiyle birlikte Paris'te ağırlamaktan gurur duyuyoruz.

"En üst düzeyde gelişmeye devam etme ve kupalar kazanma arzusunu gizlemedi. Kulübün hırsı elbette aynı.

"Leo'nun birinci sınıf ekibimize eklenmesi, işe alımımızın uygunluğunu ve başarısını doğruluyor. Harika koçumuz ve ekibiyle birlikte, ekibimizin dünyadaki tüm taraftarlarımız için tarih yazmasını dört gözle bekliyorum."

Tüm zamanların en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Messi, 13 yaşında katıldığı Barca için 778 maçta 672 gol kaydetti.

Forvet, altı kez Ballon d'Or rekoru kazandı ve Katalan kulübü ile 35 kupa kaldırdı.

Hollandalı orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum, İspanya defans oyuncusu Sergio Ramos ve İtalya kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın gelmesinden sonra bu yaz PSG'nin dördüncü serbest transfer imzası oldu.

Fas'ın yüksek reytingli sağ beki Achraf Hakimi de Inter Milan'dan katıldı.

30 numaralı formayı giyecek olan Messi, tüm zamanların en pahalı iki oyuncusu Neymar ve Kylian Mbappe ile birlikte ön üçlüde oynayacak.

Çarşamba günü BST 10:00'da Parc des Princes'in oditoryumunda bir PSG basın toplantısı düzenlenecek. Messi, PSG'deki ilk maçına Cumartesi günü evinde Strasbourg'da çıkabilir.

Messi, Barcelona’dan Neden Ayrıldı?

Messi'yi Nou Camp'te tutmak başkan Joan Laporta'nın bu yaz en büyük önceliğiydi, ancak yeni bir sözleşme imzalama girişimleri, kulübün mali sorunları nedeniyle ciddi şekilde karmaşıktı.

Bir önceki sözleşmesi 1 Temmuz'da sona erdiğinde resmen serbest oyuncu oldu, ancak yine de kalması bekleniyordu.

Ancak Barcelona geçen hafta Messi'nin "mali ve yapısal engeller" nedeniyle kulüpten ayrılacağını doğruladı.

Pazar günü, Barcelona'dan ayrılmak istemediğini ancak başka seçeneği olmadığını kabul ettiği bir basın toplantısında gözyaşlarına boğuldu.

Messi, eski maaşının %50'si ile Barcelona'da kalmak için yeni bir anlaşmaya varmıştı, ancak kulüp, La Liga'nın izin verdiği ücret sınırının çok üzerinde olduğu için bunu uygulamaya parası yetmedi.

BBC Sport köşe yazarı Guillem Balague BBC Radio 5 Live'a verdiği demeçte, "Barça'da yılda 140 milyon avro kazanıyordu, bu yaklaşık 125 milyon sterlin." "Vergi için yaklaşık %40-50'sini çıkarın.

"Maaşlarını %50 oranında azaltarak Barcelona'da kalmayı kabul etti, bundan daha fazla değil çünkü bu [İspanyol yasalarına göre] yasa dışı. Temelde lig onun maaşını sıfıra indirdiğine inanmazdı, Barcelona da bunu denemiş olabilir." 1 milyar euro borcu var. Temelde onu karşılayamazlar."

Haber, Manchester City ve Chelsea ile bağlantılı olanlar arasında hizmetleri için bir mücadeleye yol açtı, ancak futbol tarihinin en dikkate değer yakalamalarından biri olarak görülen Arjantinli süperstarın imzasını güvence altına alma yarışını kazanan PSG oldu.

Şimdi eski Barça takım arkadaşı Neymar, Fransa Dünya Kupası şampiyonu Mbappe ve bir başka Arjantinli Mauro Icardi ile birlikte müthiş görünümlü bir saldırı gücü oluşturacak.

Messi ayrıca, üçlünün Arjantin'e 28 yıl sonra ilk kez Copa America'yı kazanmasına yardım etmesinden sadece üç hafta sonra, Fransız başkentinde uluslararası takım arkadaşları Angel di Maria ve Leandro Paredes'e katıldı.