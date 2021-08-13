Lionel Messi, Neymar ile Aynı Kadroda Olmanın Oldukça Heyecanlı Olduğunu Söyledi

Messi'nin geçen hafta Barcelona'dan şok edici çıkışı, yerini Arjantinli kaptanın Salı akşamı Paris Saint-Germain ile imzalamasına bıraktı ve forvet, Çarşamba sabahı Fransız kulübü tarafından bir basın toplantısında resmen açıklandı.

Messi, Ligue 1'e gelişinden bu yana ilk kez medyaya seslenirken, daha önce 2013-2017 yılları arasında Brezilyalı kanat oyuncusu ile oynamış olan Neymar ile bir kez daha takım kurma fırsatına değindi.

PSG'ye üçüncü sezon opsiyonlu iki yıllık sözleşmeyle katılan 34 yaşındaki Messi, "[Neymar ve Kylian Mbappe ile oynamak] gerçekten çılgınca ve bundan gerçekten mutluyum" dedi.

"Onlarla ve takımla günlük hayatı paylaşan takım inanılmaz ve şimdi gerçekten antrenman yapmak ve rekabet etmek istiyorum çünkü en iyi oyuncularla oynayacağım.

"[Angel] Di Maria, [Leandro] Parades, soyunma odasındaki tüm takım arkadaşlarını tanıyorum, temas kurduk ve Neymar elbette çok şey yaptı ve kararımda önemliydi."

Messi, Barcelona'da yirmi yıldan fazla zaman geçirdi, ancak La Liga kurallarına göre maaşını karşılayamadıkları için İspanyol kulübünden ayrılmak zorunda kaldı. Messi, ücretini yüzde 50 düşürmeyi teklif ettiğini, ancak - Barca'daki sözleşmesi bu yaz sona erdiği için - kulübün Arjantinliyi yeni bir oyuncu olarak kaydettiremeyeceğini söyledi.

Messi, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Bunca yıldan sonra Barça'dan çıkışım çok zor oldu" dedi. "Geçen hafta başıma gelen her şey zor ve hızlıydı. Duygusaldı, bir günden diğerine değişti, pek çok duygu. Kimse buna hazırlıklı olamaz.

"Barcelona'da yaşadıklarımı ve yaşadıklarımı unutamam ama kariyerim ve ailem için bu yeni aşama beni heyecanlandırıyor. Buraya gelir gelmez çok mutlu oldum, çok motive oldum, çok heyecanlandım. Çok hızlı oldu, ama bundan çok zevk alıyorum.

Buradaki kadro ve koçlar her şeyi kazanma yeteneğine sahip, bu benim hedefim. Kariyerimin ilk anında istediğim gibi hala kazanmak istiyorum."

Messi, ilk maçının Cumartesi günü Fransa'nın en iyi uçuşunda Strasbourg'a karşı gelmesini beklemediğini itiraf etti.

34 yaşındaki oyuncu, “Bilmiyorum” dedi. "[Arjantin ile Copa America'yı kazandıktan sonra] tatildeydim... [Teknik] personelle konuştum, belki bir ön sezona ihtiyacım var.

"Umarım mümkün olan en kısa sürede oynayabilirim... ekip iyi olduğumu düşündüğünde, hazır olacağım."

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile olası bir eşleşmeye değinen Messi, "Barcelona ile karşılaşıp karşılaşmayacağımızı bilmiyorum, umarım taraftarlarla [stadyumda] geri dönmek çok güzel olurdu.

"Evde, Barcelona'da başka bir formayla oynamak çok garip olurdu ama olabilir."

Geçen sezon Barcelona'yı son 16'da eledikten sonra yarı finale kalan PSG, hâlâ ulaşılması zor bir Şampiyonlar Ligi kupasının peşinde. Bir yıl önce kulüp, Bayern Münih'e karşı finalde kaybetti.

Messi, "Bu takım Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya hazır" dedi. "Bazı yeni transferler var, ancak yakınlar ve hazırlar." Yurt içinde, PSG'nin Ligue 1 şampiyonluğu üzerindeki hakimiyeti geçen sezon Lille tarafından kırıldı.

Messi, "Takip ediyorum ve Ligue 1'i arkadaşlarım sayesinde tanıyorum" dedi. "Bu lig çok büyüyor... daha rekabetçi, tüm takımlar PSG'yi yenmek istedikleri için güçleniyor."

Messi, Salı akşamı ve Çarşamba sabahı kulübün stadyumunun dışında toplanan PSG taraftarları hakkında şunları söyledi: "Sokaktaki insanlara gerçekten minnettarım. Basın bana bundan bahsettiğinde Barselona'daydım ve İspanya'dan bir şeyler gördüm ve insanlar zaten sokaklardaydı. Bu inanılmaz. “Onlara teşekkür etmek istiyorum ve onları şehirde ve stadyumda görmek istiyorum. İnanılmaz bir yıl olacak.”