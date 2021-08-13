Birleşik Krallık Savunma Bakanı, Afganistan’da ABD'nin Tahliyesini Hata Olarak Nitelendirdi

Taliban, ülkenin güneyindeki dört eyalet başkenti de dahil olmak üzere önemli kazanımlar elde ettikten sonra Kabil'e yaklaşmaya devam ederken, hala Afganistan'da bulunan İngiliz vatandaşlarına hemen çıkmaları tavsiye edildi.

Bir tweet'te, Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi, Kabil'deki İngiliz Büyükelçiliğinin numarasını vermeden önce kalan İngilizleri "ticari yollarla derhal terk etmeye" "çağırdı".

Daha önce, Kabine bakanları ve Tory milletvekilleri, Birleşik Krallık ve ABD hükümetlerinin askerlerini geri çekme konusundaki “utanç verici” kararını kınamak için güçlerini birleştirdiler. Savunma sekreteri Ben Wallace, ABD'nin tahliye kararını "bir hata" olarak nitelendirdi ve Taliban'ın yeniden dirilişinin "muhtemelen" El Kaide'nin geri dönüşünü göreceği konusunda uyardı.

Eski silahlı kuvvetler bakanı Johnny Mercer bunu "derinden aşağılayıcı" olarak nitelendirdi ve Afganistan'da etkilenenlerden özür diledi. Tory Milletvekili Sky News'e verdiği demeçte, "Hayatımızın uzun bir zamanını adamış olanlarımız için - özellikle de orada insanları kaybedenler için - bunun olmasını izlemek... yürek parçalayıcı" dedi.

NATO, Kabil'deki Batı büyükelçiliği personelinin tükenmesini organize etmek için toplandı

Reuters tarafından hazırlanan bir rapora göre, NATO büyükelçileri bugün Afganistan'da hızla kötüleşen güvenlik durumunu görüşmek üzere bir araya gelecekler.

Bir güvenlik kaynağı haber ajansına verdiği demeçte, Kabil'deki büyükelçilik personelini azaltmak için ulusal önlemleri de koordine edecekler.

Batı ittifakının Afganistan'daki askeri operasyonlarını yaklaşık 20 yıl sonra sona erdirmesi ve askerlerin çoğunu ülkeden çekmesinden sonra geldi.

Ancak, NATO hala oradaki ulusal önlemleri ilişkilendirmek için bir forum işlevi görüyor.

Taliban, Afganistan'ın güneyinde dört eyalet başkentini ele geçirdi

AP raporlarına göre, Taliban dört eyalet başkentini daha alarak Afganistan'ın güneyindeki taramasını tamamladı.

Son günlerde isyancılar, ikinci ve üçüncü büyük şehirleri Herat ve Kandahar da dahil olmak üzere ülkenin 34 eyalet başkentinin yarısını ele geçirdi.

En son önemli darbe, Helmand eyaletinin başkentinin yanı sıra Zabul, Uruzgan ve Ghor eyaletlerinin başkentlerinin kaybedilmesiydi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Avustralya'nın, Taliban isyancıları Afganistan genelinde hızlı toprak kazanımları elde ederken Avustralya birliklerine ve diplomatlara yardım eden Afganları tahliye etmek için çalıştığını söyledi.

Morrison, Nisan ayından bu yana yaklaşık 400 Afgan ve ailelerinin yerleştiğini söyledi. Tahliye edilenler, Avustralya için çalıştıkları için Taliban tarafından tehlikeye atılacaklardı.

Cuma günü, “Son birkaç ayda bu konuda çok yol kat ettik” dedi. "Bunu yapmaya devam edeceğiz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve bu alanda faaliyet gösteren diğer ülkelerle çok yakın irtibat halindeyiz.”