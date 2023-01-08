Kara liste kabusuna borç transferi kredisi ile son! QNB, Denizbank, Akbank kredi borçlarını kapatıyor!

QNB, Denizbank, Akbank kredi borçlarını kapatıyor! Kara liste kabusuna borç transferi kredisi ile son! Ödemelerinizi geciktirdikten sonra kara listeye alınırsınız. Kara listeye alınmak ödemeleri 2 taksit boyunca geciktirmeyi kapsar. Eğer 2 taksiti ödemeyi ihmal ederseniz kara listeye alınır ve yasal takip sürecine tabii tutulursunuz. Kara liste sizlerin strese girmenize sebebiyet vererek bankalardan kredi alma sürecinizde de olumsuz sonuçlara sebep olur.

Böyle durumlarla başa çıkmak için çeşitli bankaların sizlere sunduğu imkanlardan faydalanarak kredi borcunuzu tek seferde ödemenizi sağlayacak binlerce TL faizsiz kredi alarak sorunlarınıza çözüm bulabilmektesiniz. Bu kapsamda QNB, Denizbank, Akbank bankalarından faydalanarak bu kredilere çekerek mevcut borcunuzu ödeyip kredi borcunuzdan kurtulabilirsiniz.

Özellikle QNB, Denizbank ve Akbank gibi bankalar borç kapatma kredisi vererek 150 Bin TL’ye kadar olan borçlarınızı kapatmanızı sağlar.

Bu şekilde kredi notunuzu düşüren kara liste kabusuna da bir son olur. Bir daha çekmek istediğiniz kredi için kredi notu kabusunuz sona ermiş olur ve sıradaki yapacaklarınızda sorun yaşamadan tüm işlerinizi halletmiş olursunuz. Her iki tarafa da fayda sağlayan borç transferi yardımı ile borç kapatma sağlanmış olur.

Sayısı her geçen gün artan borçlarımız nedeniyle herhangi bir alışveriş yapacakken karşımıza çıkan sorunlardan borç transferi ile borç ödeme fırsatları ile son verilmektedir.

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