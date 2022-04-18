Emekliye 1000 TL Ödeme Bayrama Kadar Verilecek! Nakit İçin Duyuru Yapıldı

Emekli olan vatandaşlar, bin TL'ye kadar ödeme almak istiyorlarsa, Ramazan Bayramına kadar başvurularını gerçekleştirerek kendi emekli maaş almış oldukları hesap üzerinden nakit kullanabilecek. Kamu bankaları nakit kullanacak olan emekleri için kredili mevduat hesabı başvurusu olarak işlem yaptıracaktır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan kişilere acil para ihtiyaçları olması durumunda bin TL'ye kadar nakit krediyi, mevduat hesabı başvurusunu banka şubesinden banka müşteri hizmetleri numarası üzerinden ve bankanın mobil uygulaması üzerinden yapabilecektir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alıyorsanız, bin TL'yi kullanmak için hemen banka şubelerine giderek başvurunuzu gerçekleştirerek kredili mevduat hesabı alabilir ve kendi hesabınız üzerinden artı para kullanabilirsiniz.

1000 TL Ödeme Başvurusu!

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bin TL'ye kadar ödeme alacak olan kişiler bankanın internet bankacılığını kullanmak istiyorlarsa, emekli maaşı hesabı üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekleri nakit kampanyasına internet bankacılığı şifresi alarak katılabilir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, mobil uygulamalarına giriş yapacak olan kişiler kendi resmi internet sitesi üzerinden ve mobil uygulamalar üzerinden şifreli ile giriş yaparak kredili mevduat hesabı başvurusu yapabilir ve Ramazan Bayramı için verilecek olan bin TL ödemedeleri hemen hesaplarına yatırabilir.

Banka ayrıca ihtiyaç kredisi kullanacak olan yemeklere de yüksek limitli kredi imkanı sağlayacaktır. 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi kullanabileceğiniz bu banka üzerinden 50 bin TL ödeme alacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyaçları için başvurularını banka şubeleri üzerinden yapabilecektir. 50000 TL'ye kadar kullanacağınız ihtiyaç kredisinde banka şubelerine gidecek olan kişiler kimlikleriyle birlikte başvurularını gerçekleştirerek gelir belgesiz olarak kredi onay alabilir.