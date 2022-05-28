Libya Yabancı Savaşçılar Tarafından Tehdit Ediliyor

Libya, yabancı savaşçılardan ve özel askeri şirketlerden, özellikle de uluslararası hukuku ihlal eden Rusya'nın Wagner Grubu'ndan ciddi bir güvenlik tehdidiyle karşı karşıya.

Associated Press haber ajansı tarafından elde edilen bir Birleşmiş Milletler raporunda, uzmanlar ayrıca yedi Libyalı silahlı grubu, işkenceyi yasaklayanlar da dahil olmak üzere uluslararası ve yerel medeni haklar yasalarını görmezden gelerek, algılanan muhalifleri cezalandırmak için sistematik olarak yasadışı gözaltı kullanmakla suçladılar.

Panel, BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu raporda, özellikle, "göçmenlerin insan hakları ihlallerine karşı son derece savunmasız olduklarını ve düzenli olarak kölelik, tecavüz ve işkence eylemlerine maruz kaldıklarını" söyledi.

Petrol zengini Kuzey Afrika ülkesi, 2011'de NATO destekli bir ayaklanmanın, daha sonra öldürülen güçlü adam Muammer Kaddafi'yi devirmesinin ardından kargaşaya sürüklendi.

Daha sonra rakip hükümetler arasında bölündü - biri doğuda, askeri komutan Halife Hafter tarafından desteklendi ve başkent Trablus'ta BM tarafından tanınan bir yönetim. Her iki taraf da farklı milisler ve yabancı güçler tarafından destekleniyor.

Raporda, Çadlı muhalif grupların Libya'dan faaliyet gösterdiği ve Sudanlı savaşçıların Hafter tarafından işe alındığı belirtildi.

Türkiye destekli Suriyeli savaşçılar, panelde Trablus'taki hükümet askeri kamplarında görülürken, Hafter'e bağlı Suriyeli savaşçılar, kuzeydeki stratejik Sirte kentinde ve yakındaki Cufra'da Rusya'nın Wagner Grubu savaşçılarıyla birlikte faaliyet gösteriyor. Raporda, bu Suriyelilerin en az 300'ünün evlerine döndüğü ve yerlerine Hafter getirilmediği belirtildi.

Heyet, Wagner savaşçılarının konuşlandırılmasını ve operasyonlarını desteklemek için silah ve ilgili malzemelerin transferini araştırmaya devam ettiğini söyledi.

Nisan 2019'da, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Hafter ve güçleri, Trablus'u ele geçirmeye çalışmak için bir saldırı başlattı. Kampanyası, Türkiye'nin yüzlerce asker ve binlerce Suriyeli paralı askerle BM tarafından tanınan hükümete askeri desteğini artırmasından sonra çöktü.

Ekim 2020'de imzalanan ateşkes anlaşması, Şubat 2021'in başlarında bir geçiş hükümeti üzerinde anlaşmaya yol açtı ve ülkeyi birleştirmeyi amaçlayan seçimlerin geçen 24 Aralık'ta yapılması planlandı. Ancak iptal edildiler ve ülkenin şimdi başbakan olduğunu iddia eden iki Libyalı ile rakip hükümetleri var.

Ateşkes anlaşması, tüm yabancı savaşçıların ve paralı askerlerin hızlı bir şekilde geri çekilmesini istedi, ancak panel "bugüne kadar gerçekleşen büyük çaplı geri çekilmelere dair doğrulanabilir çok az kanıt olduğunu" söyledi.