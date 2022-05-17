Libya Rakibi Başbakan, Güçler Arasındaki Çatışmaların Ardından Trablus'tan Ayrıldı

Libya'nın parlamento tarafından atanan başbakanı, başkent Trablus'u kısa bir süre ele geçirmeye çalıştıktan sonra, gelişinden saatler sonra muhalif milisler arasındaki çatışmayı tetiklemek zorunda kaldı.

Çatışmalar, Salı sabahı erken saatlerde, Fathi Bashagha'nın iktidarı bırakmayı reddeden rakip Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Abdel Hamid Dbeibeh yönetiminden hükümetin kontrolünü almaya çalıştığı sırada patlak verdi.

Şubat ayında Tobruk merkezli parlamento tarafından başbakan olarak atanan Başhagha, Libya'nın rakip yönetimleri arasındaki iki aylık çıkmazın ardından bir gecede Trablus'a girdi, ancak saatler sonra çatışmalar "vatandaşların güvenliğini ve emniyetini korumak için" başkenti sarstıkça geri çekildi.

Salı sabahı başkent genelinde ağır silah sesleri ve otomatik silah sesleri duyuldu, okullar iptal edildi ve normalde yoğun olan yoğun saatlerde trafik seyrekti.

Trablus'un merkezindeki el-Mansura ve Souq al-Thulatha bölgelerinde çatışmalar olduğu bildirildi.

Libya Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, şiddeti kınadı ve düşmanlıkların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

El-Mişri, "Mevcut siyasi çıkmazın tek çözümünün, seçimlerin yapıldığı ve Libya halkının barışçıl ve şeffaf bir şekilde otoritesini yenilediği açık bir anayasal süreç olduğunu teyit ediyoruz." dedi.

Libya'da, ülkenin doğusundaki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin, BM tarafından tanınan önceki bir hükümet döneminde eski bir içişleri bakanı olan Başhagha'yı atamasından bu yana bir kez daha iki hükümeti vardı.

Kuzey Afrika ülkesi, 2014 yılında ülkenin batısında ve doğusunda bulunan rakip yönetimler arasında iç savaşın patlak vermesinden bu yana bölünmelerle parçalandı. Bu savaş 2020'de sona erdi, ancak bölünmeler devam etti.

El Cezire'den Malik Traina, "Anlamamız gereken şey, Libya'da, önceki bir güç paylaşımı anlaşması aracılığıyla, iki yasama meclisi olduğudur" dedi. "Libya'nın doğusunda parlamento var, batıda ise yüksek devlet konseyi var."

Treina, iki yasama organının Başbakan Abdel Hamid Dbeibeh'in birlik hükümetinin yerini alacak yeni bir hükümet üzerinde anlaşmaya varması gerektiğini açıkladı.

Ancak Başağa'nın atanması, sürecin şeffaflığı konusunda kaşları kaldırdı.

Traina, "Oylamanın ne kadar şeffaf olduğu ve ne kadar meşru olduğu konusunda çok fazla şüphecilik vardı" dedi. "BM destek misyonu bile Başağa'daki güven oylamasının kusurlu olduğuna dair endişelerini dile getirdi."

Birçok kişi, Başhagha'yı kendisini, 2019'da Trablus'a 14 aylık bir askeri saldırı başlatan doğuda bulunan bir askeri komutan olan güçlü adam Halife Hafter'le aynı hizaya gelmiş olarak görüyor.

Traina, "Birçok insan Başhagha'yı evlerini tahrip eden ve yüz binlerce insanı yerinden eden biriyle aynı hizaya giren bir hain olarak görüyor" dedi.

"Trablus'taki güvenlik yetkilileri ve sakinleriyle konuşuyorum ve bana söyledikleri şey, bunun gerçekten Başhagha'yı destekleyenlere bir mesaj olduğu: Trablus'a gelip iktidarı ele geçiremezsiniz" diye ekledi.