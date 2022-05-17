Böyle Fırsat Daha Önce Olmadı: Garanti BBVA Bankası Borçları Olan Kişiler İçin 70 Bin TL Nakit Vereceğini Duyurdu!

Bankaya borcu olan vatandaşlar için Garanti Bankası ile yapmış olduğu kampanya ile birlikte 70000 TL'ye kadar onay vereceğini açıkladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Garanti Bankası şubelerine giderek veya bankanın başvuru yöntemlerini kullanarak sizlerde diğer bankadaki olan banka borçlarınızı tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlayarak, transfer kredisi adı altında bu krediye başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Bireysel müşteriler ile birlikte ticari müşterilerin, başvurularını gerçekleştirecek olan bu kredi kampanyasında özellikle emekli olan vatandaşlar, maaş, taşıma işlemlerini yapmaları durumunda banka kredi puanına bakmadan da işlem yapacak ve 24 ay vadeli 70000 TL nakit kredi onay alacak.

Garanti Bankası üzerinden 70000 TL ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar, başvuru yapmadan önce banka kredi politikalarına uygun olup olmadıklarını öğrenmeleri gerekiyor. Garanti Bankası üzerinden sizlerde başvurunuzu gerçekleştireceksiniz 24 ay vadeli 70000 TL kredi için banka kredi puanınız 1100 ve üzerinde olması gerekmektedir. Banka kredi puanı düşük olan vatandaşlar, onayı alamazlar.

Borç kapatma kredisi için başvuracağınız bu kredilerde, ayrıca güncel olan kredi kartı ve güncel olan ihtiyaç kredisi borçları için kapatma yapabiliyorsunuz. Emekli olan kişilerin kendi emekli maaşlarını taşımadan önceki bankasında, eğer banka borçları varsa, borç kapatma kredisine hemen alabilmektedirler. Bunun için emekli maaşını Garanti Bankasına taşıması gerekmektedir.

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden veya banka şubelerine giderek borç kapatma kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. 70000 TL'ye kadar 24 ay vadeli olarak alacağınız bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı sizlere sunulmaktadır.

Sigortalı olarak çalışan kredi başvurusu yapacak olan kişiler, onay almak istiyorlarsa, Garanti Bankası 1100 ve üzerinde bir kredi notu olması durumunda son işyerlerinde 90 gündür çalışıyor olmasını istemektedir. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden güncel faiz oranlarını öğrenebilir ve kampanya detayları hakkında bilgilere sahip olabilirsiniz. Başvuru yapacak olan kişiler en yakın banka şubesine giderken sadece kimlikleriyle birlikte işlem yapabiliyor.