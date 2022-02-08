Libya Parlamentosu Gerginliğin Artması Üzerine Yeni Başbakan Atayacak

Libya parlamentosunun bu hafta geçiş hükümetinin başına yeni bir başbakan belirlemesi, yeni bir güç mücadelesi olasılığıyla ilgili endişeleri artıracak.

Eski İçişleri Bakanı Fathi Başağa ve Bakan Danışmanı Halid el-Baibas olmak üzere iki aday, planlarını sunmak ve Başbakan Abdul Hamid Dbeibah'ın yerini alma tekliflerini sunmak üzere Pazartesi günü doğudaki Tobruk kentinde meclis oturumuna katıldılar.

Meclis Başkanı Aguila Saleh, trablus'un başkentinde bulunan bir danışma organı olan Yüksek Danıştay ile yapılan istişareler sonrasında Perşembe günü bunlardan birinin başbakan olarak adlandırılacağı bir oylama yapılacağını söyledi.

Meclisin yeni hükümeti atama hamlesi, başlangıçta geçen yıl 24 Aralık'ta yapılması planlanan ve seçimleri düzenleyen yasalar ve cumhurbaşkanlığı adaylıklarıyla ilgili anlaşmazlıklar sonrasında ertelenen cumhurbaşkanlığı oylamasını savunan ülkedeki BM misyonunda bir gerileme.

Hareket, Perşembe günkü seçimlerde iki paralel hükümetin ortaya çıktığı ve ülkenin silahlı çatışmaya kaymasına yol açan 2014'te tekrarlanan bir bölünmenin tekrarı olabileceği yönündeki endişeleri de artırıyor.

BM sözcü yardımcısı Farhan Haq Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Libyalı taraflarla "son on yıla damgasını vuran anlaşmazlık ve kargaşaya" geri dönülmamesi için müzakerelerin sürdüğünü söyledi.

Haq, Libya'nın rakip siyasi makamlara geri dönebileceği yönündeki endişeler sorulduğunda, "Libyalı taraflara, son yılların neler getirdiğine bir göz atıp bu yaklaşımın gerçekten bir geleceği olmadığını görmeleri için yalvarıyoruz." dedi.

Dbeibah sürekli olarak kendisinin ve hükümetinin "gerçek seçimler" gerçekleşene kadar iktidarda kalacağını söylese de, bazı milletvekilleri görevinin 24 Aralık 2021'de sona erdiğini savundu.

Başbakan, görevden alma çabalarına öncülük eden Salih' i ülkedeki bölünmeyi körüklemekle suçladı ve seçimlerden önce yeni bir anayasa hazırlanması çağrısında bulunuyor.

Salih, milletvekillerinin anayasa değişiklikleri üzerinde anlaştıktan sonra cumhurbaşkanlığı seçimini 14 ay içinde yapmak için bir yol haritası benimsediğini söyledi.

Başbakan, bir meclis komitesinin gerekli değişiklikleri bir hafta içinde hazırlamak için Yüksek Danıştay ile istişarelerde bulunacaklarını da sözlerine ekledi.

Konsey başkanı Halid el-Mişri, üyelerin yeni bir hükümet kurulurken bile seçimler için tanımlanmış bir yol haritasını kabul etme konusunda meclisle anlaştılar.

Pazar günü Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında Başbakan, "Parlamentonun hükümeti değiştirme talebini onayladık, ancak önce seçimler için anayasal yolu belirlemek gerekiyor." dedi.

Libya'nın batısındaki silahlı gruplar hükümeti değiştirmeye itirazlarını açıkladılar ve yerel ve uluslararası taraflara anayasada değişiklik yapmak, ulusal uzlaşmayı sağlamak ve orduyu birleştirmek için belirli bir zaman dilimine sahip bir yol haritası üzerinde anlaşmaya yardımcı olmaları çağrısında bulundular.

Libya, 2011 Arap Baharı ayaklanması nedeniyle anayasal bir bildiriyle yönetiliyor. Misrata'lı güçlü bir işadamı olan Dbeibah, BM aracılığında batı destekli bir siyasi sürecin parçası olarak geçen yıl Şubat ayında başbakan olarak atanmıştı.

Hükümetinin başlıca görevi, derinden bölünmüş ülkeyi ulusal uzlaşmaya yönlendirmek ve seçimlere öncülük etmekti.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri, rakip gruplar arasındaki derin güvensizlik de dahil olmak üzere pek çok köklü zorlukla karşı karşıya kaldı.

Libya, NATO destekli ayaklanmanın devrilmesi ve ardından 2011'de uzun süredir diktatör olan Muammer Kaddafi'yi öldürmesi nedeniyle çatışmalarla boğuşup kaldı.

Ülke yıllarca doğu ve batıdaki rakip yönetimler arasında bölünmüştü ve her biri milisler ve yabancı hükümetler tarafından destekleniyordu.