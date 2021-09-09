Libya, Eski Diktatör Muammer Kaddafi'nin Oğlu Saadi Kaddafi'yi Serbest Bıraktı

Libya'nın eski diktatörü Muammer Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi, babasının idamının ardından yedi yıldan fazla tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Reuters'in bildirdiğine göre, 47 yaşındaki Pazar günü serbest bırakıldıktan sonra uçakla Türkiye'den İstanbul'a gitti. Ülkede kalma veya ülkeyi terk etme seçeneği verildi. Savcılıktan bir kaynak AFP'ye verdiği demeçte, "Başsavcı, birkaç ay önce Saadi Kaddafi ile ilgili kararın gerekli tüm koşullar yerine getirilir getirilmez infaz edilmesini istedi.

Libya'daki geçiş hükümeti sözcüsü Mohamed Hamouda, Bay Kaddafi'nin, babasının rejiminden birkaç kişinin yargılanmak üzere tutulduğu Trablus'taki el-Hadaba hapishanesinden kurtulduğunu söyledi.

Başbakan adayı Abdul Hamid Dbeibah, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Adaleti sağlamadan, hukuku uygulamadan, kuvvetler ayrılığı ilkesine saygı duymadan, yargı usul ve kararlarına uymadan uzlaşmadan ve devlet kurmadan ilerleyemeyiz" dedi.

Kaddafi, babasının diktatörlüğüne karşı NATO destekli ayaklanma sırasında 2011 yılına dayanan suçlamalardan beraat ettikten sonra serbest bırakıldı. Protestocuları çökertmek için görevlendirilen bir özel kuvvetler tugayına başkanlık etmekle suçlandı.

İtalya'da eski bir profesyonel futbolcu, 2005 yılında Libyalı futbol antrenörü Beşir el-Rayani'yi öldürmekle de suçlandı. Kaddafi'nin gösterişli bir yaşam tarzı sürdürdüğü ve futbol takımını tımarı olarak gördüğü biliniyordu. Ancak 2018'de "eski oyuncu Beşir Rayani'yi öldürme, aldatma, tehdit, köleleştirme ve karalama" suçlamalarından beraat etti.

Ayaklanmaya dönüşen iç savaşın ortasında, Kaddafi 2011'de komşu Nijer'e kaçırıldı ve üç yıl sonra Mart 2014'te iade edildi. O dönemde Batı Afrika ülkesinin hükümeti Kaddafi ve meslektaşlarının “koşullara saygı göstermediğini” söyledi.

Ayaklanma sırasında diktatörün sekiz çocuğundan üçü öldürüldü. Oğlu Muatassim, Kaddafi ile birlikte öldürülürken, diğer iki oğlu Seyfül-Arab ve Khamis, huzursuzluk sırasında daha önce öldürüldü. Bir diğer oğlu Hannibal Lübnan'da gözaltına alındı.

Mirasçı görünen Seyfülislam, 2017 yılında hapishaneden serbest bırakılmasından bu yana Libya'da bulunuyor. Diğer çocuklarına ve karısına 2012'de Umman'a sığınma hakkı verildiği bildirildi. Ayaklanmanın ardından Libya, birden fazla yöneticinin Kuzey Afrika ülkesini yönetme tekliflerini denediği bir kaos ve yoksulluk uçurumuna düştü. Geçen yıl, bir ateşkes, hizip savaşlarını sona erdirdi ve 2021'de bir geçiş hükümetinin kurulmasına yol açtı. Genel seçimlerin bu yıl Aralık ayında yapılması planlanıyor.