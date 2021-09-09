İsrail'in Covid Şefi Dördüncü Aşı Dozu İçin Çağrıda Bulundu

Ülkenin pandemi koordinatörü, günlük enfeksiyonlar artmaya devam ederken, İsrail'in dördüncü koronavirüs aşılarını uygulamak için hazırlıklara başlaması gerektiğini söyledi. Temmuz ayında İsrail'in Baş Kovid-19 Görevlisi olarak atanan Profesör Salman Zarka, İsrail'in Kan kamu radyosuna ikinci takviye çekimlerin yapılması gerektiğinden bahsetti, ancak bunun için bir zaman çizelgesi önermedi.

The Times of Israel'in haberine göre, "Virüsün burada olduğu ve burada olmaya devam edeceği göz önüne alındığında, dördüncü bir enjeksiyon için de hazırlanmamız gerekiyor" dedi.

"Bundan sonra bizim hayatımız dalgalar halinde" diye ekledi. 1 Ağustos'ta İsrail, ilk iki darbeyi almış olan 60 yaş üstü kişilere ilk kez destekleyici atışlar sunmaya başlayan dünyadaki ilk ülke oldu. Ayın sonunda, en az beş ay önce ikinci aşısını yaptıran 12 yaşının üzerindeki herkes üçüncü kez vurulması istendi.

İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ı iki doz aşı aldı, ancak muhtemelen Delta varyantının bulaşıcılığının artması gibi faktörler nedeniyle enfeksiyonlar artıyor. İsrail şu anda her gün yaklaşık 10.000 yeni Covid-19 enfeksiyonu bildiriyor ve bu ortalama Temmuz ayından bu yana artıyor. Vakalardaki ani artış, aşıların Covid-19 varyantlarına karşı koruma sağlamadaki etkinliği konusunda endişelere yol açtı.

İsrail sağlık bakanlığı, iki doz Pfizer aşısının enfeksiyonları önlemede yalnızca yüzde 64 civarında etkili olduğunu bildirdikten sonra takviye edici aşı programını başlattı; bu, Delta varyantının ortaya çıkmasından önceki verilerden çok daha düşük bir rakam. Pfizer bu iddiaları yalanladı.

Ülkenin sağlık bakanlığı, güçlendirici iğnelerin virüsün yayılmasını kontrol etmeye yardımcı olacağını umuyor. Zaka, The Times of Israel'e, "yılda bir veya beş ya da altı ayda bir" çekim yapılmasının gerekli olabileceğini söyledi. “[Yeni varyantların ortaya çıkması] ve aşıların ve antikorların azalması hakkında düşününce, birkaç ayda bir - yılda bir veya beş veya altı ayda bir olabilir - başka bir atışa ihtiyacımız olacak gibi görünüyor” dedi.