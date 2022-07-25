LGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı! Sonuçlara Nereden Bakılır?

Lise 2022 yerleştirme sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden açıklandı ve konu gündemde yer aldı. Çok sayıda öğrencinin, öğretmenin ve velinin merak ve heyecan içerisinde beklediği sonuçlar açıklanarak en çok konuşulan konular arasında gösterildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir süredir beklenen konu hakkında gerekli açıklamayı yaptı ve adından söz ettirdi. Özer, LGS kapsamında yerel ve merkezi yerleştirme sonuçlarının söz konusu internet adresleri üzerinden açıklandığı bilgisini paylaştı. Sizler için haberimizin devamında LGS 2022 yerleştirme sonuçları hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenlere yazdık.

Bakan Mahmut Özer Açıkladı!

Günlerdir yanıtı araştırılan ve çok sayıda öğrenci tarafından beklenen LGS yerleştirme sonuçları sonunda açıklandı ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer merak edilenleri paylaştı. LGS lise tercih sonuçları sorgulama sayfası üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklama ardından yoğunluk meydana geldi.

LGS Tercih Sonucu Nereden Öğrenilir, Nasıl Bakılır?

Yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların iş ve işlemleri özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve Yerleştirme takvimine göre 20 Temmuz tarihinde sona ermişti. meb.gov.tr adresi üzerinde LGS yerleştirme sonuçları ilan edildi ve beklenen gerçekleşti.

Nakil Başvuruları Başladı, Lise Nakil Tarihleri Nedir?

Milli Eğitim Bakanı Özer yerleştiği okulu değiştirmek isteyen ve ilk yerleştirmede yerleşemeyen öğrenciler için yerleştirme sürecinin devam ettiği bilgisine aktardı ve konu hakkında merak edilenleri açıkladı. LGS kapsamında nakil başvuruları hakkında konuşan Milli Eğitim Bakanı Özer yerleştirme esas 1. nakil başvurularını başladığını söyledi.

Yerleştirme esas 1. nakil tercih döneminin 25-29 Temmuz arası olacağını belirtti. Bunun yanı sıra yerleştirmeye esas birincil nakil sonuçlarının 1 Ağustos'ta açıklanacağı yönünde bilgiler paylaşıldı. Bunun yanı sıra yerleştirme esas ikinci nakil tercih başvurularının 1-5 Ağustos tarihinde yapılacağını ve sonuçların ise 8 Ağustos'ta açıklanacağını anlattı. Diğer taraftan merkezi yürütülen ana yerleştirme sürecinin 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacağı bilgisi aktarıldı.

Özer hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler hakkında da bilgi verdi ve il ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınacağını ifade etti. Bu bilgiler doğrultusunda 19 Ağustos 2022 tarihinde yerleştirme sürecinin tamamlanacağı ifade edildi. Lise 2022 LGS tercih tarihleri ve nakil hakkında bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Lise Nakil ve Tercih Tarihleri Nedir 2022 LGS

25 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında yerleştirme esas birincinin nakil tercih başvuruları alınacak. 1 Ağustos 2022 tarihinde ise yerleştirme esas 1. nakil sonuçları ilan edilecek. 1-5 Ağustos 2022 tarihleri arasında ise yerleştirme esas 2. nakil tercih başvuruları alınacak. 8 Ağustos tarihinde ise yerleştirme esas ikinci nakil sonuçları ilan edilecek.

LGS 2022 Boş Kontenjanlar Belli Oldu Mu?

Henüz LGS boş kontenjanların belli olmadığı açıklandı fakat LGS tercih sonuçlarının ardından başlayacak olan kayıt dönemini sona ermesi sonrasında netleşeceği bildirildi.

Lise Nakilleri Nasıl Yapılır, Nereden Bakılır?

LGS yerleştirmelerinde esas nakiller geçen sene olduğu gibi bu sene de iki dönemde gerçekleşecek. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 okul tercihi gerçekleşecek. Öğrenciler LGS 2022 boş kontenjanlar ve lise nakilleri hakkında merak ettikleri soruların yanıtlarını bulmak için detaylı bir araştırmaya başladı.